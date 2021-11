Retour en force de La Guignolée

L’organisme en sécurité alimentaire Soupe au bouton relance une fois de plus la remarquable collecte le dimanche 5 décembre pour Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et Saint-Damase-de-L’Islet. Il s’agit d’une activité festive et inclusive afin de perpétuer la distribution de paniers de Noël.

En effet, on peut souligner que l’organisation repose sur des bases solides grâce à la collaboration des Chevaliers de Colomb, des municipalités impliquées, de plusieurs partenaires du milieu sans oublier la cohorte de citoyens bénévoles. Cette année, il y aura de la nouveauté pour s’adapter aux tendances sociales, a précisé le directeur Daniel Darveau.

« Nous offrirons la possibilité de paiement sans contact, par débit ou crédit, par le biais d’une technologie fournie aux organismes communautaires par la CDC ICI Montmagny-L’Islet ».

Un tel soutien rassembleur et convivial permettra à plus d’une centaine de ménages dans le besoin de recevoir une corbeille d’aliments nutritifs et de qualité pour les fêtes. Les gens souhaitant se porter volontaires à cette journée empreinte de générosité peuvent contacter Caroline Caron au 418 358-6001.

Source : CDC ICI Montmagny-L’Islet