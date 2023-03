Retour sur la relâche à la MDJ de Saint-Pascal

Quartier-Jeunesse 1995 est fière d’annoncer le succès de sa semaine de relâche. Les 49 adolescents de la région ont pu passer de superbes journées remplies de belles surprises.

Le lundi 6 mars, ils sont allés voir Ara-Zone, des oiseaux exotiques d’EducaZoo, en plus des Jeux du Québec au Centre Bombardier de La Pocatière. Mardi 7 mars, ils se sont sucré le bec à l’Érablière Nathalie Lemieux et ils ont fait un souper spaghetti. Le mercredi 8 mars 2023, ils se sont déplacés au Village Vacances Valcartier pour les glissades et pour prendre un bon souper avec la Maison des jeunes (MDJ) de Pont-Rouge. Le jeudi, ils sont restés Saint-Pascal pour relaxer et profiter des locaux du Quartier-Jeunesse. Le vendredi 10 mars, ils ont joué aux quilles au Salon de quilles Saint-Pascal, et ils ont conclu la semaine avec le fameux tournoi de Mario Kart.

Pour voir toutes les photos de ces activités, rendez-vous sur la page Facebook Quartier-Jeunesse de Saint-Pascal, ou sur le site internet mdjstpascal.ca.

Source : Quartier-Jeunesse Saint-Pascal