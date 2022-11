Retour sur la soirée Portes ouvertes à La Pocatière et Montmagny

Le jeudi 24 novembre dernier se tenait la traditionnelle soirée Portes ouvertes du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études collégiales de Montmagny (CECM).

Alors que La Pocatière et Montmagny vivaient de grands événements culturels jeudi dernier, de nombreux futurs étudiants sont venus découvrir nos programmes et campus. Une soirée qui a permis aux jeunes et à leurs parents de visiter les installations et leurs départements d’enseignement respectifs, de rencontrer les enseignants afin d’obtenir les informations nécessaires pour faire ou valider un choix d’études, et de découvrir le milieu de vie collégial offert dans chacun des établissements (activités étudiantes, sportives et parascolaires, services adaptés, résidences, etc.). C’était aussi l’occasion d’en apprendre davantage sur les programmes de bourses disponibles et sur la procédure d’admission.

Pour les intéressés qui n’ont pu être présents, il est toujours possible de participer à l’activité Étudiant d’un jour dès le retour du congé des Fêtes en janvier 2023, ou d’assister à la prochaine journée Portes ouvertes, le samedi 28 janvier de 12 h à 16 h, au Cégep de La Pocatière et au CECM. La formule Étudiant d’un jour permet de vivre une demi-journée au collégial dans le programme d’études convoité. En plus de visiter le Cégep, les résidences et les services offerts, les jeunes sont invités à découvrir le programme qui les intéresse en assistant à un cours, en visitant le département, et en rencontrant des étudiants actuels et des enseignants. Tout pour leur permettre de valider leur choix de programme! Nouveauté cette année : les visites du Cégep et des résidences sont réalisées, au campus de La Pocatière, par des étudiants ambassadeurs qui peuvent ainsi partager leur vécu et leur expérience avec leurs potentiels futurs camarades.

Source : Cégep de La Pocatière