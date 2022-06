Retour sur l’Événement carrières de Montréal

Dans le but d’attirer de la nouvelle main-d’œuvre, l’équipe d’accompagnement à l’intégration des nouveaux arrivants sur le territoire, constituée de la MRC de Kamouraska et de Place aux Jeunes Kamouraska/Projektion 16-35, était présente à l’Événement carrières de Montréal, qui se déroulait les 27 et 28 avril derniers.

Leur présence à ce grand événement, rendue possible grâce à une participation financière de plus de 6 000 $ du gouvernement du Québec, a permis de présenter aux chercheurs d’emploi la liste des postes qui sont offerts par plusieurs employeurs du Kamouraska, les services disponibles pour leur établissement en région, en plus de mettre en valeur le territoire.

« On a constaté un achalandage plus important que l’an dernier. Les visiteurs étaient intéressés et surtout en mode exploration d’un nouveau plan de vie », précise Claudel Morin, agente de recrutement et de la main-d’œuvre de la MRC de Kamouraska.

« Le suivi assuré par les différentes personnes impliquées dans une migration est très important. Le lien entre les employeurs et les candidats rencontrés à cet événement aussi. C’est donc tout un service d’arrimage qui se met en branle lors de ces sorties importantes pour faire connaître le Kamouraska », déclare le préfet élu, M. Sylvain Roy.

Les chercheurs d’emploi ayant démontré un intérêt pour le Kamouraska pourront bénéficier d’un suivi à distance à court ou long terme avec les différentes ressources en place, le temps de concrétiser leur projet de déménagement.

Source : MRC de Kamouraska