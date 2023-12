Revue de l’année 2023 : Avril

Saint-Alexandre reçoit le prix Cecobois 2023

Saint-Alexandre-de-Kamouraska a reçu le Prix d’excellence 2023 du Centre d’expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois). Cecobois accompagne les différents acteurs intervenant dans un projet de construction en bois en mettant des outils et des informations techniques à leur disposition. Le prix décerné à la Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska soulignait l’usage du matériau bois dans l’aménagement de sa patinoire avec préau [NDLR partie couverte de la patinoire].

5000 $ pour l’aménagement extérieur de la résidence l’Envol

Le Club Lions de Saint-Pascal remettait une somme de 5000 $ à l’Association des personnes handicapées du Kamouraska Est (APHK) afin qu’elle procède à un aménagement extérieur et convivial pour les dix résidents permanents de sa résidence l’Envol, ses membres et leurs familles. Cette somme cumulative était le fruit d’un don à parts égales de la Fondation des Clubs Lions du Québec et du Fonds des œuvres du club de Saint-Pascal. L’aménagement comprend un gazebo de 18 pieds en bois traité sur une base en béton, une zone de repos comprenant foyer, chaises longues et bacs de jardinage, un terrain de pétanque adapté pour les fauteuils roulants, un terrain multisport, des trottoirs bétonnés de quatre pieds de largeur pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite, des fleurs et des arbustes pour ajouter de la vie et de la couleur.

Une année déficitaire qui ne ralentit pas les ardeurs de la CCKL

Le léger déficit dévoilé en assemblée générale annuelle par la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) ne freinait pas ses ambitions. S’élevant à 3118 $ pour l’année 2022, ce déficit n’avait rien de comparable aux excédents d’exercice d’environ 39 500 $ dévoilés l’année précédente. Loin d’être prise à la légère, la situation ne nécessitait pas non plus d’agiter le drapeau rouge, puisque le surplus accumulé de la CCKL dépassait quant à lui les 125 000 $. La fin des aides financières liées à la COVID-19 expliquait essentiellement l’écart à combler.

Le Centre-Femmes La Passerelle, meilleur « boss » au Kamouraska

Les partenaires de COSMOSS Kamouraska partageaient le résultat de la quatrième édition du concours Mon boss, c’est le meilleur! Le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska, grâce à un témoignage touchant de Karen Gutierrez-Dionne, étudiante au Centre d’éducation des adultes de Saint-Pascal, a remporté le titre Employeur engagé pour la réussite éducative.

Un nouveau partenariat consolide les activités de la friperie à Tourville

La CDC ICI Montmagny-L’Islet annonçait un nouveau partenariat avec Les nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet et la Municipalité de Tourville, afin de maintenir les services de friperie et d’animation de café communautaire à Tourville. Depuis avril 2023, l’organisme Les nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet assure la permanence de la friperie et du café communautaire les mercredis, afin de maintenir les services à la population.

Des recommandations de la coroner à la suite d’un accident mortel

Des recommandations étaient émises à la Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska en lien avec l’accident mortel impliquant Geneviève Lavoie de Rivière-du-Loup. Mme Lavoie avait perdu la vie le 20 octobre 2022 à l’intersection du rang Saint-Gérard et de la route 289, à la suite d’une collision entre son véhicule Mazda et un camion Freightliner Coronado. Parmi les recommandations formulées : augmenter la perception de l’arrêt obligatoire dans les deux directions du rang Saint-Gérard par l’ajout de lignes d’arrêt, un ajustement de la hauteur des panneaux de signalisation, le remplacement des pellicules de ces panneaux pour en améliorer la visibilité et la rétroréflexion, l’ajout d’un panneau de signal avancé, et le contrôle de la végétation dans le fossé.

Les Voisins du Kamouraska trois fois champions

Les Voisins du Kamouraska terminaient leur saison au sein de la Ligue de hockey mineur du Bas-Saint-Laurent avec trois titres de champions. Les M13 repartaient avec ce titre face aux Pumas du Fleuve et des Lacs, grâce à une première victoire de 5-2, suivie d’une seconde de 7-1. Les M15 ont aussi été coiffés du titre de champions grâce à une série de trois victoires — 9-0, 7-2, 4-1 — face aux Sieurs de Matane. Les M18 se distinguaient à leur tour devant les Sieurs de Matane avec deux victoires de 2-1 et 5-3.

Trois conseillers municipaux démissionnent à Mont-Carmel

Trois conseillers municipaux démissionnaient en bloc lors de la séance du conseil municipal du 4 avril. Les conseillers en question étaient Mélody Dionne, Cindy Saint-Jean et Jean-Yves Boucher. Ils occupaient respectivement les sièges numéro deux, cinq et six. Des « aspirations professionnelles légitimes », et une « incompatibilité avec la disponibilité que requiert leur contribution au conseil municipal » étaient évoquées pour justifier le départ de ces conseillers. Mélanie Lévesque et Denis Lévesque ont par la suite été élus par acclamation pour les remplacer. Seule en élection face à Rosemary Lévesque, Josée-Ann Dumais a ensuite été élue lors de la partielle tenue le 21 mai.

Plus d’un millier de bâtiments ciblés dans un inventaire patrimonial

La MRC de Kamouraska disposait désormais d’un meilleur recensement du patrimoine bâti sur son territoire. Un inventaire rassemblant 1165 bâtiments patrimoniaux, construits pour la plupart avant 1940, était adopté par le conseil des maires. Une deuxième phase devait suivre. Cette démarche réalisée par la MRC de Kamouraska s’inscrivait dans le cadre de la révision de la Loi sur le patrimoine culturel de 2021. La nouvelle mouture de cette loi oblige les municipalités et les MRC à se doter d’un inventaire du patrimoine bâti sur leur territoire avant avril 2026. Ce dernier doit recenser les bâtiments construits avant 1940, et ceux dont la valeur est jugée patrimoniale. La MRC de Kamouraska avait pour sa part déjà entamé une réflexion pour réaliser pareil exercice avant la mise à jour de la loi par le gouvernement du Québec.

BASE132 fait l’acquisition de deux agences de marketing

BASE132, dont le siège social est à La Pocatière, annonçait l’acquisition de Tchin Tactic et de Rouj, deux agences de marketing spécialisées en design graphique, développement web et gestion des médias sociaux. Grâce à ces acquisitions stratégiques, BASE132 fortifiait son offre de service dans les régions de Rivière-du-Loup et d’Edmundston.

Excellente performance financière pour Promutuel Du lac au fleuve

Dans le cadre de son assemblée annuelle, Promutuel Assurance Du lac au fleuve présentait à ses membres-assurés le bilan des résultats financiers obtenus au terme de l’année 2022. Parmi les faits saillants : un volume-primes de 90 963 000 $; une croissance de 5 %; un total de 53 850 000 $ versés en indemnité à ses membres assurés victimes d’un sinistre; un taux de sinistre de 61 %; un résultat d’assurance de 4 268 000 $; une somme de plus de 460 000 $ versée en dons et commandites dans la collectivité par le biais de diverses initiatives.

Le Cégep de La Pocatière consolide ses liens avec le Prix Liberté

Ses étudiants soumettaient des candidatures chaque année depuis quatre ans, mais jamais le Cégep de La Pocatière n’avait reçu la visite de représentantes du Prix Liberté. Une petite délégation de deux personnes se pointait le 11 avril entre les murs de l’institution collégiale, offrant l’opportunité à une quarantaine d’étudiants de voter pour les nommés de la cinquième édition, dans le cadre d’une activité de conscientisation aux droits et libertés. Les restrictions sanitaires liées à la COVID-19 avaient jusque-là empêché les représentantes du Prix Liberté de faire le voyage jusqu’à La Pocatière pour parler de cette récompense portée dans son entièreté par la jeunesse mondiale. Maxime Sauvé et sa collègue El Messaoudi étaient accompagnées de Jani Bellefleur-Kaltush, représentante de la Wapikoni mobile, un studio ambulant de formation et de création audiovisuelles et musicales consacré aux jeunes des Premières Nations.

Inauguration de l’un des premiers services de garde municipaux au Kamouraska

Les membres du conseil municipal de Saint-Joseph-de-Kamouraska annonçaient l’ouverture officielle d’un nouveau service de garde sur le territoire de la municipalité, situé au premier étage du bureau municipal. Le projet pilote est d’une durée de trois ans, et le local peut accueillir un maximum de six enfants. La priorité a d’abord été donnée aux enfants de Saint-Joseph-de-Kamouraska, et ensuite aux enfants des municipalités avoisinantes.

Bonne performance pour la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska

La Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska tenait son assemblée générale annuelle virtuelle, et les membres prenaient connaissance de ses plus récents résultats financiers. En 2022, la Caisse affichait des excédents d’opérations de 8,94 M$, en hausse de 2,8 % par rapport à 2021. Son volume d’affaires augmentait de 3,2 %, pour s’établir à 1,13 G$ pendant la même période. Le projet de partage des excédents était aussi accepté, une ristourne totale de 1 048 713 $. De ce montant, 926 031 $ étaient versés aux membres sous forme de ristournes individuelles, et 122 682 $ au Fonds d’aide au développement du milieu.

Les Seigneurs champions pour une deuxième année

Les Seigneurs de La Pocatière remportaient le titre de champions du Circuit sénior KRTB. Forte d’une victoire de 5 à 0 face aux Prédateurs du Témiscouata, la formation pocatoise ne laissait pas de chance à ses adversaires. Ce deuxième titre de champions, remporté en cinq parties, était le second en autant de saisons pour les Seigneurs de La Pocatière.

Les producteurs agricoles crient à l’aide

L’Union des producteurs agricoles (UPA) présentait les particularités bas-laurentiennes d’un sondage mené auprès des personnes œuvrant dans le secteur agricole. Faisant partie de l’Opération inflation, ledit sondage portait sur les conséquences des hausses des taux d’intérêt et de l’inflation sur l’état des finances des fermes québécoises. Ses résultats brossaient un portrait inquiétant pour leur viabilité dans le contexte actuel. Au Bas-Saint-Laurent, une ferme sur quatre se disait en « mauvais » ou en « très mauvais » état financier; près de la moitié prévoyaient une détérioration de leurs finances dans la prochaine année. En réponse à ces difficultés, un peu plus d’une ferme sur dix croyait devoir fermer ses portes dans les douze prochains mois.

Christine St-Pierre et Martin-David Peters font campagne pour le Collège

Les temps étaient plus difficiles par le passé pour le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, de l’avis de son directeur général Stéphane Lemelin. Ce dernier comparait la situation financière de 2023 à celle qui prévalait il y a une décennie. La recette du succès du Collège de Sainte-Anne : des axes de développement qui ont permis à son école de se réinventer au fil des ans. Une campagne majeure de financement était par ailleurs lancée le 19 avril. Prévue s’échelonner jusqu’en 2027, elle vise à récolter 3 M$ pour l’année du 200e anniversaire du Collège. Ces sommes seront ensuite redistribuées selon trois volets : la persévérance scolaire (500 000 $), l’appui aux élèves (1 M$) et la préservation du joyau architectural (1,5 M$). Christine St-Pierre et Martin-David Peters ont été présentés comme les deux visages de renom de cette campagne 2023-2027.

Le directeur du Collège reçoit l’Ordre de l’excellence en éducation

Stéphane Lemelin, directeur général du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, rejoignait le club sélect des membres de l’Ordre de l’excellence en éducation. Nommé à titre de membre distingué, son nom s’ajoutait, entre autres, à celui de Louise Richer, directrice générale et fondatrice de l’École nationale de l’humour. Frédéric Ouellet, un autre membre du personnel du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, accédait également à cette distinction. Enseignant de mathématique et technopédagogue, ce dernier recevait le titre de membre pour son travail en formation à l’échelle panquébécoise.

Des vétérinaires sur la route

Un service vétérinaire à domicile voyait le jour dans le Kamouraska. Communo-Vet, composé des vétérinaires Aryane Maltais et Florence Grégoire-Jacques, et de la gestionnaire Hélène Méthot, a pour but de rendre accessibles les soins pour animaux domestiques. Cette offre devait entre autres pallier le manque de places dans les cliniques vétérinaires de la région, en plus de diminuer le stress chez les animaux en intervenant directement dans leur milieu de vie.

Début des travaux au siège social de Rousseau Métal

Les premières pelletées de terre du nouvel agrandissement des locaux de Rousseau Métal à Saint-Jean-Port-Joli étaient données. Ces travaux concernaient l’ajout d’une nouvelle aire de pause, et d’un espace de travail collaboratif ultra lumineux de 7000 pieds carrés, en plus d’une nouvelle superficie de production de 15 000 pieds carrés. Il s’agissait du 22e agrandissement sur le site, qui se transforme depuis les 72 dernières années au rythme de la croissance de l’organisation. Ce projet était évalué à 30 M$.