Crise du manque de garderie : Saint-Philippe-de-Néri veut faire partie de la solution

C’est face à cette situation et à la suite de la lecture de la proposition de l’AQCPE (l’Association québécoise des Centres de la Petite-Enfance) que la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri, par son Comité Famille-Aîné et son Comité de développement, se penche sur la question et étudie la possibilité d’offrir des places temporaires aux enfants du milieu.

« On veut étudier la situation, voir s’il y a des possibilités présentement à Saint-Philippe-de-Néri de faire ce principe-là. On n’a pas de locaux présentement visés, mais on veut faire partie de la solution », a dit Émie Vaillancourt, agente de développement communautaire.

« On veut être prêt, on veut regarder ce qui est possible. Nos comités sont prêts à embarquer dans ce mouvement-là. On a aussi une éducatrice en milieu familial qui est prête à donner un coup de main pour regarder les normes, elle les connaît », ajoute Émie Vaillancourt.