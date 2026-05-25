Rupture de service à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient à informer la population du Kamouraska qu’il y aura une rupture temporaire de service au bloc opératoire de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière du 28 mai 8h00 au 1er juin 12h00.

Selon l’organisation, c’est un enjeu d’effectif médical qui provoque cette rupture temporaire de service. Durant cette période, des transferts vers Rivière-du-Loup sont prévus si nécessaire. Le CISSS précise que les services d’obstétrique seront maintenus normalement durant cette rupture.