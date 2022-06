Le cœur était à la fête, le 1er juin dernier. La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) du Kamouraska tenait sa 28e assemblée générale annuelle et dévoilait des résultats enviables au terme d’une deuxième année pandémique. Le programme Stratégie jeunesse, qui célèbre ses 25 ans cette année, a aussi été souligné de façon particulière avec un panel d’entrepreneurs d’horizons divers.

Il n’y a pas de doutes que l’économie kamouraskoise a tourné une fois de plus au ralenti entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022. Les résultats de la SADC du Kamouraska en témoignent : 1,2 M$ d’engagés auprès de différentes entreprises et organismes de la région, mais simplement 714 668 $ décaissés au 31 mars 2022.

De l’avis de la directrice générale Anik Briand, la reprise s’est surtout fait sentir dans le dernier trimestre de l’année financière 2021-2022. Malgré la hausse des taux d’intérêt anticipée et l’inflation qui ne cesse de faire des siennes, la SADC tient à demeurer flexible auprès des entrepreneurs du Kamouraska afin de ne pas décourager cette reprise.

« Nos états financiers témoignent déjà d’une baisse des revenus d’intérêts sur les prêts que nous avons accordés, car on a offert des congés de capital d’intérêt à certaines de nos entreprises durant la pandémie. Des entrepreneurs qui signent avec nous maintenant, on est en mesure de leur offrir encore de bons taux et même de les geler pour un moment. Notre objectif demeure le même : offrir les meilleures conditions d’accompagnement possible. On est réputé flexible et on va le demeurer », a-t-elle ajouté.

En ce sens, 2021-2022 a donc été plus limitée en matière d’excédents financiers pour la SADC du Kamouraska qui termine son exercice avec un surplus de 183 802 $ comparativement à près de 270 000 $ l’année précédente. Le président de l’organisation, Louis-J. Desjardins — il a été réélu au conseil d’administration aux côtés de Josiane Martin et Marie-Pierre Dufresne — voit néanmoins les deux dernières années pandémiques de manière positive.

« Après 28 ans, la SADC demeurait encore inconnue de plusieurs. Les aides financières que le fédéral a données durant la pandémie ont été une belle occasion pour nous de se faire connaître auprès d’une clientèle qui n’était pas la nôtre auparavant, comme les OBNL et les travailleurs autonomes », enchaîne-t-il.

Développement local

Malgré ces circonstances inhabituelles, la SADC du Kamouraska a poursuivi son implication dans le milieu à travers son service de mentorat pour entrepreneurs et en offrant différentes formations orientées vers le développement de compétences en collaboration avec Services Québec et Extra Formation du Cégep de La Pocatière.

L’économie circulaire continue également de prendre de la force, entraînant dans son sillage davantage d’entreprises. Grâce à la création de Synergie Bas-Saint-Laurent qui rassemble huit SADC de la région, les maillages entre entreprises dépassent de plus en plus les frontières du Kamouraska et commencent à impliquer non plus deux, mais parfois trois entreprises différentes.

À surveiller pour les prochaines années, l’économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC), dont la SADC du Kamouraska est membre-fondatrice du consortium EFC Québec qui accompagne les entreprises québécoises dans cette transition. « Vous vous souvenez il y a dix ans quand on a commencé à parler d’économie circulaire ? Dans 10 ans, ça sera au tour de l’EFC d’être sous toutes les lèvres », a déclaré Émilie Dupont, développeuse et facilitatrice en économie circulaire à la SADC.

Stratégie jeunesse

Au cœur de l’attention, le programme Stratégie jeunesse qui célèbre ses 25 ans cette année a été l’occasion de réunir un panel d’anciens et de nouveaux jeunes entrepreneurs ayant bénéficié du prêt dans le passé pour lancer leur entreprise ou stimuler leur croissance. Les doyens de la cohorte, Bernard Généreux (par Zoom) et Carl Thomassin de Base132, étaient accompagnés de Maxime Clément de Le Labo — Solutions brassicoles, Ariane Lord d’Éléonord et Léda Villeneuve de la Ferme Vigo. Une animation dynamique et humoristique de Béatrice Pelletier a permis de les découvrir sous différents angles et des portraits mensuels dans Le Placoteux les dévoileront davantage au courant de la prochaine année.