Saint-Alexandre veut améliorer la sécurité au cœur du village

La traverse piétonnière du cœur du village de Saint-Alexandre, avec la présence de l’église, les commerces en expansion et l’accès à l’école pourrait être sécurisée, puisque le conseil municipal souhaite être proactif sur ce dossier dans les prochaines semaines.

En juin, le conseil a adressé une requête officielle auprès du ministère des Transports pour des panneaux du passage à piéton plus visibles, la route 289 étant de la responsabilité du ministère.

Reste que l’achalandage estival démontre que c’est un secteur névralgique qui pourrait être propice aux accidents : des stationnements questionnables devant l’église ou des piétons qui traversent sans être vus des automobilistes, etc.

«On veut que ce soit une démarche réfléchie, mais on souhaite être proactif. Il y a une très belle ouverture du ministère des Transports à cet effet», a dit la mairesse de Saint-Alexandre Anita Ouellet Castonguay. Il s’agit donc d’une priorité pour le conseil. Un lien est aussi fait avec l’école primaire Hudon-Ferland puisque la traverse en question est aussi utilisée à l’année par les enfants qui se déplacent à pied.

Le secteur est de plus en plus achalandé et la visibilité est réduite dans ce secteur à cause du dénivellement de la chaussée.