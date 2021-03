Saint-Bruno-de-Kamouraska fait d’une pierre deux coups

Ces dernières années, Saint-Bruno-de-Kamouraska a fait quelques travaux et déménagements, permettant de transférer l’édifice municipal aux Habitations Saint-Bruno et d’aménager la bibliothèque et un local multidisciplinaire dans l’ancien édifice municipal. Le tout a été inauguré virtuellement le 30 mars en matinée.

Rappelons qu’en 2018, l’édifice municipal a été déménagé aux Habitations Saint-Bruno, ce qui avait permis à l’époque d’améliorer le service de garde, qui était la responsabilité de la Municipalité.

« Le transfert de l’édifice municipal nous avait permis d’améliorer notre service de garde et à ce moment nous avions une bibliothèque municipale, mais à l’école. On était un peu à l’envers. Nous avons rencontré les commissaires (scolaires) pour qu’eux prennent le service de garde et que nous récupérions la bibliothèque. Au bout de quelques mois, ils ont accepté le transfert du service de garde à l’école, ils ont été très facilitants », a dit Richard Caron, maire de Saint-Bruno-de-Kamouraska.

Rappelons que le bureau municipal est maintenant situé au 321, rue de l’Église, à l’intérieur des locaux des Habitations Saint-Bruno. Ce faisant, la bibliothèque municipale a pu être relocalisée dans l’espace laissé vacant par l’ancien bureau municipal en plus de permettre l’aménagement d’un local multidisciplinaire au même endroit.

Bibliothèque

Autrefois située à l’École Saint-Bruno, la bibliothèque municipale a fait peau neuve. Avec 1 500 titres sur les rayons, la bibliothèque est désormais en mesure de répondre au goût d’un vaste lectorat. En 2019, ce sont plus de 150 ouvrages qui ont été commandés par la bibliothèque au Réseau biblio du Bas-Saint-Laurent, avec plus de 1 000 prêts pendant l’année à l’ensemble des abonnés.

« On ne pourrait disposer d’un plus bel environnement, on en est très fiers. Meilleure accessibilité, meilleur milieu de vie, on est capable de répondre aux besoins de notre communauté. Aussi, cet espace va nous permettre d’offrir une vitrine à nos artistes et artisans », a dit Diane Cardin, responsable de la bibliothèque, depuis près de 13 ans.

« À la suite des fêtes du 125e, on avait des sous à transmettre aux jeunes, on a donné 2000 $ pour la bibliothèque. C’est un beau projet pour notre localité, car c’est beaucoup plus accessible, c’est éclairé, proche de l’école et des personnes âgées. Une bibliothèque c’est vraiment important dans une paroisse », a ajouté Angèle Dionne, présidente du comité des fêtes du 125e.

Salle multidisciplinaire

Dédiée aux organismes de la municipalité et à la population, la salle multidisciplinaire offre différentes fonctionnalités. Bien équipée, tout en disposant d’une bonne capacité d’adaptation, celle-ci offre la possibilité d’y tenir des rencontres, procure des espaces de rangement pour tous les organismes, en plus d’un secteur réservé à des appareils elliptiques pour ceux qui souhaitent s’entraîner.

Évidemment, la pandémie rend difficiles les accès à ces belles nouveautés, mais ce sera plus simple lorsque les rassemblements seront de nouveau permis.

Réalisés au coût total de 21 000 $, ces travaux ont été rendus possibles grâce à l’appui financier de différents partenaires, dont la MRC de Kamouraska, Marie-Eve Proulx, députée et ministre, le Comité des Fêtes du 125e, la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska et la Municipalité.