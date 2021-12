Saint-Gabriel-Lalemant : Investissement important au Centre récréatif

La Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant investira la somme de 65 000 $ pour remettre en état l’extérieur de son Centre récréatif, voisin du parc Garneau. L’ensemble de ces travaux sera couvert par une aide financière du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).

Revêtement extérieur en bois qui sera entièrement remplacé, tôle orange repeinturée, fenêtres et portes qui seront changées, tous ces travaux sont prévus le printemps prochain de confirmer le nouveau maire Gilles DesRosiers. Le bâtiment qui a plus de 40 ans n’avait jamais bénéficié de cure de jouvence de la sorte depuis sa construction, a-t-il ajouté.

« C’est un investissement important qui se doit d’être fait si on veut préserver l’intérieur qui devra éventuellement être mis aux normes d’aujourd’hui ».

Le Centre récréatif, qui a été renommé depuis Édifice du parc Garneau, aura dans le futur une vocation plus communautaire. Comme le souligne Gilles DesRosiers, c’était la condition pour avoir accès à la subvention de 75 000 $ provenant du Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM) du MAMH.

« Les Fermières vont pouvoir continuer à occuper leur local au premier plancher, mais on aimerait trouver une vocation plus culturelle pour le reste de l’édifice. Nous sommes à étudier différents scénarios et c’est ce qui va orienter aussi la mise aux normes intérieure », poursuit le maire.