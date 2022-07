Saint-Jean-Port-Joli : Bientôt un premier feu de circulation dans L’Islet

Le réaménagement de la route 204 à l’intersection de l’autoroute 20 à Saint-Jean-Port-Joli est sur le point de commencer. À terme, le premier feu de circulation de la MRC de L’Islet y fera son apparition.

Le maire Normand Caron a pratiquement de la difficulté à y croire. Déjà 20 ans que la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli réclame le réaménagement de ce carrefour du côté sud de l’autoroute où l’on retrouve une entrée et une sortie à la 20 est et différents accès aux nombreux restaurants et stations-service qui y ont poussé au fil du temps.

« 20 ans qu’on fait des représentations auprès du ministère des Transports (MTQ). Il a fallu 20 ans avant qu’il ne se décide à déléguer un ingénieur et un technicien pour venir voir ce qui se passe à cette intersection. Ils ont très bien choisi leur moment, ils sont venus durant les vacances de la construction ! Ils ont vite compris ce qu’on se tue à leur expliquer depuis 20 ans », s’est-il exclamé.

Outre un décès survenu il y a quelques années, jamais d’autres accidents graves n’ont été rapportés à ce carrefour. Cela ne signifie pas pour autant que des accrochages n’ont pas lieu sur une base régulière, de l’avis de Normand Caron. Les gens de la région connaissent aussi très bien l’intersection et son flux important de circulation, au point où ils ont l’habitude de redoubler de prudence lorsqu’ils en approchent.

Feu de circulation

Selon les plans de réaménagement préliminaires montrés par le MTQ à la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, il est prévu de diminuer le nombre d’entrées et de sorties de certains commerces et de raccourcir les accès dont la grandeur est jugée démesurée pour d’autres. Un feu de circulation, le premier de toute la MRC de L’Islet, fera aussi son apparition face au restaurant Normandin et l’accès à l’autoroute 20.

L’accès aux commerces devrait demeurer facile pour les poids lourds, selon Normand Caron, eux qui sont nombreux à transiter à cette intersection. La recherche d’une meilleure fluidité de la circulation et davantage de sécurité pour les automobilistes sont les leitmotivs qui ont guidé les modifications qui doivent être apportées.

« Tout le secteur va en bénéficier et on est convaincu que davantage de développement sera possible, entre autres sur les terrains adjacents au Normandin qui seront visés prochainement par une demande globale de dézonage pour Saint-Jean-Port-Joli auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec », indique le maire.

Calendrier des travaux

Lorsque contacté, Normand Caron avouait ne pas connaître le montant prévu par le MTQ dans ce réaménagement. Selon l’appel d’offres public consulté par Le Placoteux, l’investissement se situe dans une fourchette de prix allant de 1 à 5 M$ et inclut également la mise aux normes de l’éclairage.