Saint-Jean-Port-Joli fait rayonner la région de L’Islet

Avec ses 14 municipalités et 2100 km2 de territoire à explorer, tout en étant à une heure de Québec et à 50 minutes de Rivière-du-Loup, la région de L’Islet est désormais un incontournable pour le tourisme en Chaudière-Appalaches. Autre bonne nouvelle pour le secteur, la localité de Saint-Jean-Port-Joli est dans le top 4 des destinations les plus populaires pour l’entièreté de la région.

La région de L’Islet est située entre le majestueux fleuve Saint-Laurent et les douanes américaines, juste en face de Charlevoix et de ses grandioses montagnes. Elle bénéficie d’un cadre géographique unique et recherché. À cela s’ajoute un éventail d’activités pour tous les goûts pour la saison estivale.

Il y a d’abord la marche en forêt à divers endroits de la région. Ensuite, il est possible de faire du kayak sur la rivière Ferrée à Saint-Roch-des-Aulnaies, de pratiquer le quad dans les sentiers reliant Saint-Cyrille-de-Lessard, Saint-Aubert, L’Islet et Tourville, ou encore la pêche à la truite au lac Trois-Saumons; de quoi combler tous les amants de la nature.

Activités culturelles

On ne peut passer sous silence l’incontournable Musée maritime du Québec – Capitaine J. E. Bernier, située dans la municipalité de L’Islet. Il offre depuis 1968 plus de 200 modèles réduits des plus grands bateaux de l’histoire, sans compter ses trois bateaux-musées permettant aux visiteurs d’admirer des navires qui sont réputés être uniques en leur genre : un hydroptère, un brise-glace et un voilier.

La visite sera assurément passionnante, puisque le musée vous entraînera dans une chalouperie présentant des expositions temporaires variées et une programmation culturelle sans précédent pour le secteur, avec en plus le tout nouveau Parc fluvial.

Des festivals

Deux festivals sont indéniablement à mettre à l’horaire pour les touristes voulant venir visiter la belle région de L’Islet.

Du 17 au 20 août, ce sera la 24e édition des Chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli, où la magie du fleuve et la musique se mêleront harmonieusement avec une pléthore d’artistes, de l’animation, un marché unique avec des artisans de tout acabit, des conférences sur l’histoire maritime, ainsi qu’un espace familial pour se divertir et relaxer.

Du 23 au 27 août, la 41e édition du Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile, qui accueille chaque année entre 30 000 et 35 000 visiteurs, vous en fera voir de toutes les couleurs. Il s’agit d’un événement d’envergure célébrant l’industrie forestière de la région. Pendant ces cinq jours, vous aurez l’occasion de couper, scier, corder, danser et festoyer avec les Pamphiliens.

« Malgré la situation économique actuelle, j’anticipe avec optimiste la prochaine saison touristique estivale pour la région de L’Islet. Les gens ont besoin de se ressourcer et de se retrouver, et pour ce faire, quoi de mieux que de visiter notre belle région, riche en activités pour tous les goûts », a déclaré Jean Saint-Pierre, directeur général à l’Office du tourisme de la MRC de L’Islet.