Saint-Jean-Port-Joli : Une troupe de théâtre amatrice en prestation pour la première fois

Cela faisait déjà quelques années que le Centre socioculturel Gérard-Ouellet cherchait à mettre sur pied une troupe de théâtre amateur à Saint-Jean-Port-Joli. Cet objectif a été atteint l’automne dernier, entre autres à l’aide du Fonds d’appui aux initiatives culturelles (FAIC). La troupe, composée d’onze de comédiens, présentera sous peu sa première pièce, Embarquement immédiat.

La pièce, adaptée du manuscrit de Josée Fortier et de François Camirand, est une comédie se déroulant dans un aéroport. Au fil des tableaux, on y verra différents types de personnages en voyage et de membres du personnel pouvant être retrouvés dans ce lieu d’attente.

Caroline Desgagnés, metteuse en scène de la troupe, travaille avec un groupe aux âges et niveaux d’expérience variés. Cependant, ces différences ne semblent pas poser de problème.

« Il y en a qui ont déjà un certain niveau de jeu, donc on les pousse un peu plus loin pour être meilleurs, même excellents. Pour d’autres, on montre les bases du théâtre: la projection [de la voix], jouer face au public, aller chercher l’émotion, ne pas s’enfarger dans son texte… On prend vraiment le membre où il est, et on l’amène à développer son potentiel. »