Les spectacles du mois d’avril aux ADLS

Une dizaine de spectacles seront présentés en avril aux Arts de la Scène (ADLS). Les prestations vibrantes et flamboyantes de cirque, de ballet, de théâtre, de chanson et d’humour de la programmation printanière réveilleront les bourgeons, et même les marmottes les plus endormies.

Pour une rate en santé

Une ribambelle d’humoristes s’amène avec leur bagou singulier. Raconteur chouchou des Québécois depuis plus de 30 ans, Michel Barette présente pour un dernier passage son ultime spectacle solo truffé d’histoires abracadabrantes L’humour de ma vie le samedi 8 avril, à guichet fermé, une présentation du Resto-Bar Lafontaine.

Le vendredi 14 avril à 20 h à la salle Edwin-Bélanger, P-A Méthot présente en supplémentaire son deuxième spectacle Faire le beau! qui cumule plus de 300 000 billets vendus, une présentation de M.A. Colibri.

Le samedi 15 avril à 20 h, toujours à la salle Edwin-Bélanger, la troupe de Ladies Night est de retour avec une version revampée pour vous mesdames, mise en scène par Denis Bouchard et chorégraphies par Jean-Marc Généreux, mettant en vedette Joey Scarpellino et Julie Ringuette, une présentation du journal coopératif l’Oie blanche.

Le 21 avril à la salle Edwin-Bélanger à 20 h, le duo comique Dominic et Martin promettent un délire contagieux avec leur sixième spectacle derrière la cravate, une présentation de Rousseau Métal.

Matthieu Pepper a mis la main, lors des Olivier 2023, sur le prix Découverte de l’année, ce sera l’occasion de le (re) découvrir le 28 avril lors de son rodage à la salle Promutuel Assurance à 20 h.

Pour en avoir plein les yeux

Le Théâtre à Tempo présente Camping, un savant mélange de danse, de musique et d’arts clownesque, sur trame de roulottes et de feu de camp, le dimanche 16 avril à la salle Edwin-Bélanger à 16 h.

Pas besoin de savoir faire des pointes pour apprécier le programme double qu’offrira la troupe Ballet Ouest de Montréal le dimanche 23 avril à 16 h, la pièce Breadth est chorégraphiée par Kunal Ranchod et La valse des invalides est l’œuvre du directeur artistique Claude Caron, une présentation Raymond Chabot Grand Thornton.

Pour en avoir plein les oreilles

Le guitariste de haute voltige Jordan Officer, qui a fait paraître une trilogie Jazz, Blues et Country l’été dernier, prend d’assaut la salle Promutuel Assurance le samedi 1er avril à 20 h en compagnie de son ami percussionniste Alain Bergé.

Louis-Jean Cormier, seul sur scène, offre un spectacle intime entremêlant les titres de ses deux plus récents albums Quand la nuit tombe et Le ciel est au plancher. Dépouillées d’apparats, les chansons empruntent de nouvelles avenues le samedi 29 avril à 20 h à la salle Promutuel Assurance, une présentation Cytech Corbin.

Pour en avoir plein la tronche

Croisement brillant entre le théâtre, l’humour et le manifeste, la pièce Féministe pour homme est un solo irrévérencieux et provocateur interprété par Sophie Cadieux le dimanche 30 avril à 15 h à la salle Edwin-Bélanger, une présentation du Havre des femmes et du Centre-Femmes la Jardilec.

Les billets de spectacles sont en vente à billetterie des ADLS et par téléphone du lundi au vendredi de 9 h à midi et de 13 h à 17 h, ainsi qu’en ligne adls.ca.

Source : ADLS