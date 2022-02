Saint-Jean-Port-Joli : Vers le démantèlement d’un barrage sur la rivière Trois-Saumons

Un processus a été entamé afin de procéder au démantèlement du dernier barrage, aussi appelé écluse, en aval de la rivière Trois-Saumons à Saint-Jean-Port-Joli. Abîmé lors de la dernière crue, cet ouvrage menace aujourd’hui les infrastructures et l’écosystème à l’embouchure de la rivière.

Traversant de part et d’autre la rivière Trois-Saumons, en amont de l’ancien moulin situé côté ouest et de l’ancienne tannerie côté est, ce barrage a en partie cédé lors de la débâcle printanière de 2021. Pour Gaétan Nadeau, voisin de l’ouvrage, la brèche ainsi créée a été l’occasion de réunir différents acteurs publics comme les municipalités de Saint-Jean-Port-Joli et de Saint-Aubert, la MRC de L’Islet et l’OBV de la Côte-du-Sud afin d’évaluer le démantèlement de l’infrastructure et redonner ses droits à la nature.

« Ce barrage n’a plus de fonction économique depuis les années 1970. Procéder au démantèlement assurera plus de prévisibilité quant au débit de la rivière, ça sera mieux sur le plan environnemental et ça sera aussi beaucoup plus esthétique », a-t-il reconnu.

L’opinion est aussi partagée par la gestionnaire des cours d’eau à la MRC de L’Islet, Joanne Tardif, dont l’organisation agit comme gestionnaire de projet. Avant d’en venir au démantèlement complet, il faudra cependant acquérir des connaissances préalables pour permettre une planification adaptée du démantèlement du barrage et de la restauration des milieux hydriques et riverains.

Différentes études sont donc à prévoir. Parmi elles, la caractérisation des milieux naturels et des habitats fauniques, l’inventaire des espèces de poissons et des espèces sensibles présentes en amont et en aval du barrage, le suivi de la qualité de l’eau, une étude hydraulique et sédimentaire, l’évaluation des impacts des travaux sur les milieux naturels et l’élaboration de mesures visant à diminuer ces impacts.

Une fois les résultats obtenus, des plans et devis seront préparés et une demande d’autorisation ministérielle sera déposée en vue des travaux. Ainsi, quelques années pourraient s’écouler avant que ne soit complétée la démolition.

MRC de Montmagny

À ce chapitre, l’expérience actuellement vécue à Saint-Paul-de-Montminy dans la MRC de Montmagny est très révélatrice. Le démantèlement d’un ouvrage beaucoup plus imposant y est prévu cette année sur la rivière du Moulin. La responsable de ce projet, Aurélie Bousquet, indiquait travailler sur ce dossier depuis maintenant trois ans. Quant à l’appel d’offre visant la démolition, il a été lancé que tout récemment, le 18 janvier, après validation par le conseil des maires de la MRC de Montmagny.

« Nous sommes actuellement à préparer la demande d’autorisation ministérielle à faire parvenir au ministère de l’Environnement. Ce sont des projets d’envergure qui prennent du temps pour les études et le financement. Si nous avons les autorisations nécessaires, on souhaite réaliser le projet après le 15 juin et le compléter idéalement avant le 26 juillet de cette année », a-t-elle indiqué par courriel.

Selon Joanne Tardif, la MRC de L’Islet sera en mesure de trouver ce financement nécessaire si elle arrive à démontrer les bénéfices du démantèlement au-delà de l’aspect esthétique. Des travaux entamés par des biologistes mandatés par le ministère de la Faune, bien avant que le retrait du barrage ne soit dans l’air, risquent d’ailleurs d’aider la cause, les résultats préliminaires indiquant de belles avenues à explorer au sein d’autres études prévues prochainement.

« Il y a aussi tout l’aspect sécurité qui n’est pas à négliger. La brèche qui s’est créée le printemps dernier menace certaines résidences du côté est de la rivière en cas de crue et accentue la sédimentation à l’embouchure de la rivière à proximité du pont de la route 132. L’espace que le gravier prend en bordure de l’infrastructure fait remonter le niveau de l’eau et accentue les risques d’embâcles. Ce n’est pas souhaitable. »