Saint-Onésime abandonne son projet de mise aux normes

La Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth abandonne son projet de mise aux normes de l’édifice municipal.

Évalué à 1,5 M$, le projet, qui consistait à refaire l’entrée et l’escalier donnant accès aux bureaux municipaux à l’étage et la salle communautaire Les Générations au rez-de-chaussée, devait être financé à hauteur de 83 % par le Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales, car jugé « prioritaire » par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, disait-on. 255 000 $ auraient tout de même dû être déboursés par la Municipalité, l’équivalent de 36 $/année sur 20 ans par contribuable onésimien.

À la suite de l’opposition manifestée lors de la consultation publique du 23 octobre, le conseil municipal s’est résout à abandonner le projet, lors de la séance ordinaire du 1er novembre, de confirmer le maire Benoît Pilotto. Selon des citoyens présents à cette assemblée, la recherche d’une « alternative plus réaliste » serait maintenant dans l’air.

Rappelons qu’un sondage postal envoyé à 750 contribuables de Saint-Onésime-d’Ixworth préalablement à la consultation publique du 23 octobre avait récolté l’appui de 61 personnes en faveur du projet proposé et 32 contre.