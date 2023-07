Saint-Pacôme mobilisée pour remporter l’aménagement d’un espace nourricier

La fièvre du jardinage ne faiblit pas à Saint-Pacôme. La Municipalité cherche actuellement à mobiliser par tous les moyens ses citoyens et ceux des alentours au concours Du jardin dans ma ville.

En tête des votes au moment d’écrire ces lignes, Saint-Pacôme court la chance de remporter l’aménagement d’un nouvel espace nourricier communautaire d’une valeur de 15 000 $.

L’agent de développement Patrice Lemay, Hélène Pelletier du Club des 50 ans et plus, et Hélène Turenne du Cercle de Fermières de Saint-Pacôme sont les trois mousquetaires qui portent principalement ce projet depuis l’automne dernier. Le souhait est d’aménager une forme de parc urbain inspiré des projets de forêts nourricières observés dans d’autres municipalités.

« Ça sera un lieu intergénérationnel où il sera possible de tenir des ateliers et des conférences, ou de travailler au partage de connaissances entre les jeunes et les moins jeunes de la municipalité », a indiqué Hélène Pelletier.

Le lieu choisi pour le projet est le terrain gazonné situé entre le centre municipal et l’église de Saint-Pacôme. Les plans ont été dessinés par une étudiante finissante en Technologie de la production horticole agroenvironnementale à l’ITAQ de La Pocatière.

Portés par une vision communautaire, les porteurs du projet désirent associer divers partenaires du milieu pacômien dans sa concrétisation. Déjà, l’école de la Pruchière aurait démontré de l’intérêt à participer, mais on pense également au local des jeunes, ou encore aux Jardins du Clocher situés tout près, dans l’église. Plusieurs bénévoles accompagnent également Patrice Lemay, Hélène Pelletier et Hélène Turenne, « car il y a beaucoup de travail à faire », disent-ils.

Financement et concours

Plutôt avancé, le projet bénéficie déjà d’une aide financière de 23 000 $ dans le cadre du programme fédéral Nouveaux horizons pour les aînés. Toutefois, en renouvelant son adhésion aux Fleurons du Québec, la Municipalité de Saint-Pacôme a pu inscrire le projet au concours Du jardin dans ma ville.

Jusqu’au 1er septembre, les gens de la région sont invités à voter pour le projet appelé Un endroit pour tous! directement sur le site dujardindansmavie.com. Un vote par ordinateur ou appareil mobile est possible chaque jour. Le gagnant sera connu en novembre prochain.

En date du 13 juillet, le projet de Saint-Pacôme dominait le nombre de votes sur les 29 soumis au concours, avec 882 appuis. Advenant sa victoire, l’aménagement d’une valeur de 15 000 $ serait réalisé au printemps 2024 par les professionnels du concours Du jardin dans ma ville, à partir du plan fourni par la Municipalité.

« Avant même de connaître le résultat, on enclenche le travail dès le mois d’août. De la pelouse sera arrachée et des arbres et arbustes seront plantés. Si jamais on gagne, le prix va simplement nous permettre de réaliser le projet plus rapidement, plutôt qu’en phases comme on l’avait prévu initialement », a conclu Hélène Pelletier.