Saint-Pamphile attend depuis une décennie la réparation de ses traverses piétonnières

Mentionnons également qu’une entente signée entre le ministère et la Ville qui date de 2003 indique qu’il n’est pas la responsabilité de la ville d’assumer l’entretien des traverses piétonnières. « On dirait que ce n’est pas l’argent le problème, peut-être la planification des travaux », se questionne le maire Mario Leblanc.

Son conseil demande clairement au ministère de « confirmer une date ferme de réfection des traverses piétonnières et que la présente demande soit prise en considération et avec haute importance », peut-on lire.