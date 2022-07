Saint-Pamphile : Le service de premiers répondants promu au niveau 3

Le service de premiers répondants (PR) de Saint-Pamphile, en place depuis l’été 2014 et comptant maintenant neuf membres volontaires, convoitait depuis 2020 déjà le niveau 3, soit le niveau le plus élevé à atteindre, afin de pouvoir donner un plus grand service à sa population.

Les procédures ayant été retardées en raison de la pandémie, c’est finalement en juin dernier que le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches a reconnu le service de premiers répondants de Saint-Pamphile à ce niveau. Au quotidien, c’est la centrale CAUCA (Centre d’Appel d’Urgence de Chaudière-Appalaches) qui gère si la participation des premiers répondants est requise ou non, selon la gravité, la disponibilité des techniciens ambulanciers paramédics et le niveau de formation des PR.

En devenant premiers répondants de niveau 3, l’équipe peut donc répondre à tous les appels où ce type d’intervenants peut être affecté. Les membres de l’équipe ont suivi la formation la plus élaborée, d’une durée de 60 heures. Ils bénéficient également d’une formation permanente leur permettant de demeurer qualifiés en vertu de toutes les normes applicables et disposent des équipements et des appareils qui sont requis par le FCISSS.

Ce service complémentaire permet à la population de bénéficier des premiers soins en attendant l’arrivée des ambulanciers. Afin d’améliorer les services préhospitaliers d’urgence, les premiers répondants débutent les interventions dans un délai très court, ce qui a pour effet d’accroître les chances de survie de la personne en situation critique. Le service ambulancier assure ensuite la continuité des soins déjà amorcés par les premiers répondants contribuant ainsi à diminuer les délais d’intervention sur la scène de l’incident. Ce service est en fonction 24 h par jour, 7 jours par semaine.

La Municipalité de Saint-Pamphile est fière de pouvoir compter sur son équipe de premiers répondants pour venir en aide à ses citoyens et assurer leur sécurité.