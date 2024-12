Saint-Pascal mise sur l’accueil et l’inclusion

La Ville de Saint-Pascal vient de franchir une étape importante en dévoilant sa première Politique d’accueil et d’intégration durable des nouveaux arrivants. L’événement s’est tenu récemment au Camp Richelieu.

« Accueillir de nouveaux citoyens, c’est enrichir notre tissu social et économique. Cette politique est une démonstration de notre volonté de créer un environnement accueillant et inclusif pour tous », a déclaré Solange Morneau, mairesse de Saint-Pascal, lors de l’annonce.

Fruit d’une concertation entre divers acteurs locaux comme la MRC de Kamouraska, Projektion, le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska et le Comité Saint-Pascal Ville en santé, cette initiative marque une première dans la région.

Jean-Philippe Grenier, chargé de projets au Service du développement et du tourisme, en salue l’aboutissement. « Je suis extrêmement fier du travail accompli. Cette politique, fruit d’une réflexion approfondie, offre un cadre structuré pour accompagner les nouveaux arrivants dans leur parcours d’intégration », a-t-il ajouté.

L’objectif est double : non seulement faciliter l’intégration des nouveaux citoyens dans la communauté pascalienne, mais aussi renforcer leur sentiment d’appartenance. La Politique s’inscrit dans une vision plus large, celle d’une ville dynamique et ouverte, prête à relever les défis de l’immigration.

Le document est accessible sur le site web de la Ville, ou sur demande à l’hôtel de ville.