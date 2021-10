Saint-Pascal présente une planification stratégique sur 10 ans

La Ville de Saint-Pascal a présenté sa toute dernière planification stratégique à ses citoyens le 29 septembre dernier au Centre communautaire Robert-Côté. Fruit de deux années de consultation et de travail, dont une en pleine pandémie, l’exercice se distingue en proposant un plan s’échelonnant sur une période 10 ans.

75 acteurs du milieu ont été consultés. Pas moins de 450 projets ont été proposés. Quatre groupes consultatifs ont ensuite été créés. Ce travail colossal, effectué en 2019 et en 2020, au plus fort de la pandémie, a demandé beaucoup d’ajustement et de créativité de la part des participants à la démarche selon plusieurs. Tous s’entendent toutefois pour dire qu’ils se sont sentis privilégiés d’être approchés pour prendre part à l’exercice.

« Quand j’ai été approché, il n’y avait aucun doute pour moi que Saint-Pascal offrait déjà un milieu de vie de qualité, mais j’avais l’ultime conviction qu’il était possible de faire mieux à travers différentes orientations stratégiques. La composition du comité consultatif qui rassemble autant des citoyens, des élus, des membres de l’administration municipale que des représentants de la MRC de Kamouraska explique la réussite de la démarche », de l’avis de Gilles Michaud, porte-parole du comité consultatif de la planification stratégique (CCPS).

Ce comité doit maintenant assurer un suivi annuel auprès du conseil municipal sur les différents axes de développement constituant la planification stratégique 20-30. Ces axes, composés chacun d’une série de grandes orientations, découlent ensuite en différents objectifs ou actions à réaliser au sein de la communauté pascalienne.

Au nombre de sept, ces axes sont familles et milieu de vie, cadre urbain et rural, culture et patrimoine, environnement, développement durable et changements climatiques, développement social, sport et loisir, développement économique et promotion et communications. Les orientations et les objectifs rattachés à chacun de ces axes peuvent être consultés directement sur le site internet villesaintpascal.com/politiques-et-plans-daction.

Parmi les actions les plus ambitieuses du plan, soulignons tous les objectifs en matière de développement économique qui pointent vers un positionnement touristique accru pour la Ville de Saint-Pascal, à quelques minutes à peine du village de Kamouraska, et celles entourant l’environnement, le développement durable et les changements climatiques, notamment par l’instauration d’une culture du réemploi et de la valorisation des biens et des matériaux en leur offrant une seconde vie. À ce chapitre, rappelons que Saint-Pascal se distingue tout de même en accueillant la seule succursale de la boutique Écochantier au Kamouraska qui rassemble un inventaire de matériaux conventionnels de seconde main et de matériaux patrimoniaux recherchés.

Outil essentiel

À sa dernière présence publique à titre de maire de Saint-Pascal, Rénald Bernier a rappelé l’importance pour une municipalité de se doter d’une vision stratégique de développement. « Ça nous ramène à l’essentiel, à ce que les citoyens désirent, car il s’agit du fruit des consultations qu’on a menées auprès d’eux. Comme élu, ça nous permet de faire des choix éclairés et d’avoir une cohérence dans nos décisions », a-t-il déclaré.