Saint-Pascal : Tentative de retour de l’eau pour les toilettes

De l’eau impropre à la consommation sera acheminée graduellement dans le réseau d’aqueduc de Saint-Pascal, secteur par secteur, à compter de ce soir. L’objectif est de rendre de l’eau disponible pour l’usage des toilettes uniquement.

Cette opération délicate sera supervisée par le Service des travaux publics de Saint-Pascal et la firme Aquatech. Le réseau d’aqueduc a été divisé en cinq secteurs qui seront tous alimentés de façon graduelle, celui des résidences pour aînés en priorité.

« Advenant un bris, ce qui n’est pas exclu en raison de la pression que ce retour d’eau exercera sur les conduites, l’alimentation en eau sera coupée et une intervention devra être effectuée », a indiqué Emilie Poulin, directrice développement et communications à la Ville de Saint-Pascal.

Non potable et probablement colorée, cette eau ne pourra être bouillie pour consommation, la raison de son usage limité aux toilettes. La Ville de Saint-Pascal demande d’ailleurs à ses résidents de garder les robinets fermés ainsi que les douches et de couper l’alimentation aux réservoirs d’eau chaude.

« Si le retour graduel de l’eau se passe sans problématique, un avis sera envoyé à l’effet qu’il sera possible de recommencer à utiliser la douche », ajoute Mme Poulin.

Situation sans précédent

La Ville de Saint-Pascal est confrontée à une problématique d’alimentation en eau potable sans précédent. Dans les dernières semaines, les précipitations abondantes ont ralenti le processus de filtration de l’eau potable puisée dans la rivière Kamouraska et ensuite redistribuée dans le réseau d’aqueduc de la Ville, en raison d’une abondance de matières en suspension.

Alors que le réservoir de 500 000 gallons de la route Centrale retrouvait tranquillement des niveaux acceptables pour la consommation et la sécurité incendie, un bris survenu à une pompe de l’usine de filtration a eu un véritable effet domino sur l’approvisionnement en eau potable des résidents de Saint-Pascal. Cette situation a contraint la Ville à stopper complètement l’acheminement en eau au réseau plus tôt ce matin.

Un centre de distribution d’eau potable a depuis été ouvert au Centre communautaire Robert-Côté. Deux cruches de quatre litres d’eau sont remises quotidiennement par résidence.

Plus de détails à venir.