Saint-Pascal : Une porte ouverte pour sauver la Ligue de curling

Respirateur artificiel. Réjean Joseph a employé ces mots pour qualifier l’avenir de la Ligue de curling de Saint-Pascal dont il est responsable depuis une bonne quinzaine d’années. Il fonde maintenant ses espoirs sur une journée porte ouverte pour intéresser de nouveaux joueurs à la pratique de ce sport.

Vingt joueurs les lundis, seize les jeudis, et aucun substitut. Les beaux jours de la Ligue de curling de Saint-Pascal, fondée en 2003, semblent loin derrière, lorsqu’on écoute Réjean Joseph. « Il y a quatre ou cinq ans de ça, il y avait encore 32 joueurs le lundi et 24 le jeudi. Certains joueurs jouaient les deux jours », raconte-t-il.

Loin de blâmer la COVID, comme il semble être devenu coutume, Réjean Joseph évoque simplement le vieillissement des joueurs pour expliquer la situation actuelle. Le curling se joue sur la glace et commande aux joueurs de glisser et de se pencher, ce qui demande de l’équilibre. Il est possible de jouer avec des baguettes, comme au shuffleboard, mais la technique ne semble pas encore très répandue. « L’an passé, j’avais deux joueurs de plus de 80 ans. Glisser, se pencher, c’est exigeant. On a aussi eu deux personnes qui sont venues essayer, qui sont tombées et qui se sont blessées. Elles ne sont jamais revenues », ajoute Réjean Joseph.

Des retraités

Un des problèmes qui nuit au recrutement de jeunes joueurs est la disponibilité de la glace au Centre sportif de Saint-Pascal. Comme les soirs sont réservés aux jeunes qui jouent au hockey ou qui pratiquent le patinage artistique, il reste que le jour pour jouer au curling. Ainsi, essentiellement des retraités sont disponibles à ce moment de la journée. « On fait aussi du mieux qu’on peut pour avoir une belle glace à Saint-Pascal, mais ce n’est jamais comme celle à Rivière-du-Loup, qui est une vraie glace de curling. Et comme 50 % du travail est fait par la pierre, on perd des joueurs à la recherche de belles performances au profit de là-bas », poursuit le responsable.

Une activité porte ouverte est donc prévue le 16 octobre 2023 au Centre sportif de Saint-Pascal, de 13 h à 15 h, afin d’initier de nouveaux joueurs désireux de joindre les rangs de la ligue. L’activité est gratuite et tout l’équipement nécessaire sera disponible sur place pour initier les curieux. Les gens désireux d’avoir plus d’informations peuvent joindre Réjean Joseph au 418 492-9228.