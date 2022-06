Saint-Philippe-de-Néri fête ses 150 ans… après 152 ans

« Ça fait cinq ou six ans qu’on est là-dedans. On a enfin hâte d’ouvrir le champagne le 29 ! », lance l’une des organisatrices, Aline Boucher.

Le milieu a organisé des festivités pour tous les âges et à coût accessible. « On se plaît à dire que c’est une programmation pour les 0-106 ans, car notre doyenne à Saint-Philippe, Mme Françoise Chamberland, aura 106 ans le 29 juin », dit Aline Boucher.

La fin de semaine de festivités sera lancée le mercredi 29 juin avec des feux d’artifice et se succéderont : soupers (sur réservation), musique et spectacles, balle donnée, jeux gonflables avec glissade d’eau, jeux d’évasion, mini-golf, ainsi que l’après-midi retrouvailles, marche du souvenir, célébration religieuse et course des Courailleux en hommage à Guy Ouellet, sous la présidence d’honneur de Benjamin Ouellet.