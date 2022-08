L’album-souvenir du 150e de Saint-Philippe-de-Néri intitulé «Échos d’un village» a trouvé près de 400 preneurs.

Cet album est parsemé d’anecdotes, de souvenir des 25 dernières années et de photos en couleurs. Il fait le portrait d’une communauté dynamique et riche en talents diversifiés. Le coût est de 20$. On peut se le procurer au bureau municipal. Bravo à l’équipe du livre, Mme Ginette Michaud, Mme Rachel G. Albert et Josette Chamberland.

Source : Comité organisateur