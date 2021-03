Saint-Roch-des-Aulnaies récupèrera l’ancienne roue du moulin de la Seigneurie

Les pièces de l’ancienne roue du moulin de la Seigneurie des Aulnaies seront récupérées par la Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies. L’usage demeure toutefois à déterminer.

Des préoccupations ont été soulevées en ce sens par certains citoyens, plus précisément un ancien conseiller municipal, d’indiquer le maire André Simard. Cet ex-conseiller serait à l’origine d’une pétition circulant au sein de la municipalité depuis le 15 février dernier, pétition dont un exemplaire a été acheminé au Placoteux il y a déjà quelques semaines.

La « demande citoyenne » associée à cette pétition vise à assurer une réutilisation de la roue « à des fins patrimoniales et identitaires à l’intérieur d’un aménagement paysager au choix de la Municipalité ». Comme l’expédition de ladite pétition a été réalisée de façon anonyme, il nous a été impossible de valider auprès de son auteur le nombre de signatures récoltées.

À la Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies, le maire signifiait récemment que la pétition en question n’avait toujours pas été déposée auprès du conseil municipal. André Simard estime néanmoins que la demande qui y est associée est en quelque sorte « superflue » puisqu’il était déjà dans l’intention de la Municipalité de réutiliser les pièces de l’ancienne roue en vue d’une revalorisation. Celle-ci pourrait prendre la forme d’une reconstruction partielle, d’une sculpture, d’une intégration à une œuvre contemporaine d’art public ou d’un monument d’interprétation sur le site de la Seigneurie des Aulnaies.

« Les membres du Comité culture et patrimoine sont déjà très sensibles à cette question de la récupération et de la valorisation de l’ancienne roue du moulin », peut-on lire dans le bulletin mensuel d’information municipale Le Jaseur des Aulnaies de mars 2021.

Précisons que la pétition était dans les faits adressée aux membres de ce comité consultatif et à la conseillère municipale qui en est responsable, Mme Diane Renaud.

Remplacement

Le remplacement de la roue du moulin était une priorité depuis plusieurs années pour la Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies, dont la dernière restauration remontait à 1980. Elle était inutilisée depuis 2015.

L’an dernier, la Municipalité a repris la gestion du projet dont l’ensemble est évalué à 330 000 $ et qui a bénéficié d’une financière de 133 000 $ du Fonds d’appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, de 164 000 $ du ministère de la Culture et des Communications et de 25 000 $ de Desjardins. La Municipalité et la Corporation complètent le montage financier à hauteur de 8000 $.

« Le travail est bel et bien enclenché. La partie roue et les godets seront refaits. Tout devrait être réglé pour l’automne », conclut André Simard.