Il est maintenant possible de prendre rendez-vous pour un vaccin contre la COVID-19 pour les 65 ans et plus. La directive est bonne pour l’ensemble du Québec.

Mentionnons que les Kamouraskois se vont vacciner au Centre municipal de Saint-Philippe-de-Néri et les résidents de la région de L’Islet à l’Hôtel L’Oiselière de Montmagny ou au CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour les plus vulnérables.

Le site: Québec.ca/VaccinCOVID