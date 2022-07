Sainte-Hélène-de-Kamouraska : Le spectacle Performance Musique Projection présenté ce jeudi

La présentation est née d’une heureuse complicité avec André Pelletier, pianiste et improvisateur résidant à Saint-Pascal. Le compagnon de première heure Alexandre Dubuc répond présent à l’appel et viendra fermer le classique triangle piano-basse-batterie. Deux autres acolytes de choix compléteront le groupe. Tous deux de la région de Rimouski, Robin Servant, accordéoniste et Olivier D’Amours, guitariste aux multiples talents, sont des habitués de la scène musicale actuelle. À la suite de deux résidences en studio, d’abord chez Rémi Leclerc à Sainte-Hélène-de-Kamouraska en décembre 2021 et par la suite au Camp musical Saint-Alexandre en avril 2022, le groupe prévoit endisquer à nouveau et se produire dans les lieux de diffusion habituels.