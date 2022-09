Sainte-Perpétue-de-L’Islet : Statu quo pour un passage piétonnier jugé dangereux

Mieux vaut prévenir que guérir. Sainte-Perpétue a voulu appliquer le dicton à la lettre pour un passage piétonnier qu’elle juge dangereux, mais c’est une fin de non-recevoir qu’elle a essuyée de la part du ministère des Transports (MTQ). Elle revient aujourd’hui à la charge auprès du MTQ, en plus d’interpeller les candidats à l’élection dans Côte-du-Sud.

Lorsque le maire Claude Daigle et son équipe de conseillers ont décidé de s’attaquer au problème du passage piétonnier devant l’église de Sainte-Perpétue, jamais ils n’auraient pensé que le MTQ n’arriverait pas au même constat qu’eux. Dans les semaines précédentes, deux incidents sur les heures scolaires étaient survenus, cette traverse étant la principale empruntée sur la route 204 par les élèves de l’école primaire des Hauts-Sommets.

« Lors du premier incident, la brigadière a sauvé un enfant in extremis en tirant sur son sac à dos. La deuxième fois, c’est elle qui a failli y passer, un véhicule ne s’étant pas gêné pour passer à côté d’elle à vive allure alors qu’elle était toujours au centre de la route avec son arrêt dans les airs », résume le maire.

Appuyée par le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, la Municipalité de Sainte-Perpétue a entrepris en février dernier de demander au MTQ d’apporter des modifications au corridor scolaire, et d’adopter la signalisation adéquate à cette hauteur pour la sécurité des enfants et de la brigadière scolaire. La Municipalité s’appuyait à ce moment sur des recommandations de la sergente Marie-Joëlle Girard de la Sûreté du Québec, qui suggérait notamment la mise en place d’une zone scolaire de 30 km/h pour ce secteur de la route 204, le déplacement du passage piétonnier à la hauteur de la rue de l’Église, et la mise en place d’un panneau lumineux à activation manuelle à l’emplacement du nouveau passage.