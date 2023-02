Salle comble à la finale locale de Cégeps en spectacle de La Pocatière

Le 9 février dernier, lors de la finale locale de Cégeps en spectacle, plus de 360 spectateurs sont venus acclamer les talentueux étudiants qui ont présenté 11 numéros audacieux. Avec beaucoup d’engouement et devant un public émerveillé, les participants à la finale locale de Cégeps en spectacle du Cégep de La Pocatière et de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) ont performé.

En tout, 32 étudiants se sont impliqués dans l’événement, que ce soit comme participants, à la technique de scène, à l’accueil ou encore à l’animation. L’animation, assurée par une équipe d’étudiants composée de Justin Plante, Jérémie Point, Laethycia Vigneault, Marie-Pier Lapointe et Mathieu Deschênes, s’est démarquée par son originalité. Le jury composé de 14 personnes issues de différents milieux avait la tâche ardue de remettre trois prix.

Le groupe Ferlensemble, composé de Jacob Ferland-Guay, Étienne Landreville, Émilie Hébert, Louis Métay et Samuel Gervais, a remporté la première position avec une composition intitulée Malhabile. Le quintette représentera fièrement La Pocatière à la finale régionale qui aura lieu au Cégep de Limoilou le 25 mars prochain. La Fondation du Cégep de La Pocatière a honoré leur talent en remettant au groupe une bourse de 400 $.

Soulignons également que deux autres numéros ont particulièrement attiré l’attention du jury. En seconde place, Abeille, Émilie Hébert a transporté le public dans son univers avec ses compositions C’est tes yeux le problème et Oui, je pense à toi, accompagnée par Jacob Ferland-Guay. M. Steve Gignac, directeur des études du Cégep de La Pocatière, a remis à ces derniers une bourse de 300 $.

Finalement, le groupe Tech-xas instrument a remporté une bourse de 200 $ remise par Mme Karine Lévesque, directrice par intérim à la direction de l’expérience étudiante et de la mobilité de l’ITAQ. Cette première expérience scénique pour plusieurs confirme non seulement leur talent, mais également leur passion pour la scène.

Source : Cégep de La Pocatière