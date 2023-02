La Fête d’hiver déjoue Dame Nature

Tempête hivernale le vendredi, froid de canard le samedi, et journée printanière le dimanche. Dame Nature en a fait voir de toutes les couleurs à la Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli pour sa 28e édition. Malgré ces aléas climatiques, les festivités ont renoué avec un achalandage rappelant celui des « belles années ».

Il s’agissait certainement de la plus imposante foule depuis des lustres, de l’avis de Suzanne Lavoie, responsable des communications de la Fête d’hiver. « J’ai parlé avec un bénévole de la première heure. Selon lui, la dernière fois qu’il y a eu autant de gens, c’était en 2014-2015 », s’est-elle exclamée lors de la dernière journée des festivités.

Sous un soleil radieux et une température des plus printanières, les participants ont défilé toute la journée du dimanche parmi les sculptures sur neige érigées sur le site du Parc des Trois-Bérets. Cette année, sept équipes étaient inscrites au volet provincial, dix écoles au volet relève, et 40 familles au volet familial. « On n’a plus de volet international depuis la COVID, mais le volet familial répond tellement bien. On avait 40 blocs cette année, et on avait encore des familles sur la liste d’attente », poursuit Suzanne Lavoie.

Toutes ces équipes ont bravé les intempéries des 17 et 18 février pour sculpter dans la joie et la bonne humeur. Lors de la nuit des longs couteaux, qui débutait le samedi à 23 h, l’ambiance était à son maximum, de telle sorte que le DJ Doum Leclerc a décidé de poursuivre la musique pour au moins une heure supplémentaire. « Le DJ fait ça depuis 20 ans, et il a dit que notre soirée de samedi était dans son top trois, à vie. C’était noir de monde », enchaîne la responsable des communications.

Même l’artiste Sara Dufour, ralentie par la tempête du vendredi, a pu présenter son spectacle devant une foule de 350 personnes à La Vigie, bien qu’elle soit montée sur scène avec une heure de retard. Parmi le public, des gens se sont déplacés d’aussi loin que Québec, Montréal et La Guadeloupe, d’indiquer Suzanne Lavoie. « Je crois qu’on peut déjà dire que l’événement a été un véritable succès. Et je ne crois pas me tromper en disant qu’au moins 5000 personnes ont fréquenté le site, ou participé à l’une ou l’autre des activités à notre programmation. »

Gagnants

Un système de votation hybride, en ligne et sur papier, était en place cette année pour les différentes catégories en compétition. Tous les gagnants peuvent être consultés sur la page Facebook de la Fête d’hiver ou sur le site internet fete-hiver.com.

Parmi les vainqueurs, notons au volet provincial l’équipe de Mélanie Tremblay, Kathy Pitre et Caroline Dugas de la Baie des Chaleurs-Gaspésie qui a remporté la 1re place du vote du jury, la 2e place du vote des artistes et le prix du public pour son œuvre Tout un Cancan pour un merlu Blanc. Chez la relève, l’école de Saint-Paul-de-Montminy a obtenu la 1re place chez les membres du jury, les artistes, en plus du prix du public avec sa sculpture Serpeterre.