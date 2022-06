S’allier entre MRC pour récolter du succès

La MRC de Kamouraska, par le biais de son agente de mobilisation et de développement en immigration, Mme Julie-Christine Helas, était présente au Salon de l’immigration et de l’intégration tenu au Palais des congrès de Montréal les 25 et 26 mai derniers. Un salon qui s’est révélé bénéfique pour la création de futures alliances avec d’autres MRC.