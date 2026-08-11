Sanctuaire Notre-Dame-de-Fatima : 80 ans d’histoire, de foi et de dévouement

Peu de gens savent que le Sanctuaire Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière est né d’un geste tout simple. Rien ne laissait présager qu’un terrain boisé servant aux promenades des élèves du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière deviendrait, au fil des décennies, l’un des plus importants lieux de pèlerinage du diocèse Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Pourtant, des années plus tard, le sanctuaire accueille encore des milliers de visiteurs chaque année, attirés par la beauté du site, son calme et sa profonde dimension spirituelle.

Tout commence le 3 octobre 1946. Ce jour-là, les élèves du Collège profitent d’un congé pour se rendre au « Fun vert », un vaste terrain appartenant au collège où ils viennent habituellement marcher, jouer et se détendre. Depuis plusieurs semaines, le directeur spirituel du Collège, Mgr Wilfrid Lebon, nourrit toutefois un projet bien différent.

Grand dévot de la Vierge Marie, il est profondément marqué par la popularité grandissante des apparitions de Fatima survenues au Portugal en 1917. Il imagine alors aménager un petit sanctuaire marial sur ce terrain naturel, où la beauté des lieux favorise déjà le recueillement. La veille, il a discrètement demandé à deux élèves finissants de préparer une niche de pierres, et d’y installer une petite statue de la Vierge.

Au cours de l’après-midi du 3 octobre, Mgr Lebon rejoint les étudiants avec une étole, un livre de prières, et un peu d’eau bénite. Après avoir béni la statue, il raconte les apparitions de Fatima, puis invite les élèves à donner officiellement le nom de Fatima à cet endroit.

Un cantique à Marie conclut cette cérémonie improvisée avant que chacun reprenne ses activités, sans imaginer qu’il venait d’assister à la naissance d’un futur sanctuaire diocésain.

D’un simple oratoire à un véritable sanctuaire

Pendant quelques années, le lieu demeure essentiellement fréquenté par les élèves et les prêtres du Collège. Tout change avec l’Année mariale de 1950, et la création du diocèse Sainte-Anne-de-la-Pocatière en 1951.

Encouragés par Mgr Wilfrid Lebon, puis par Mgr Clément Leclerc et le premier évêque du diocèse, Mgr Bruno Desrochers, les fidèles s’approprient progressivement ce lieu de prière. Ce qui n’était au départ qu’un modeste oratoire devient rapidement un véritable projet communautaire.

Le document du 60e anniversaire souligne d’ailleurs que le sanctuaire est essentiellement « l’œuvre d’un bénévolat presque total », tant par les nombreuses heures de travail que par les dons en argent et en matériaux consentis par des centaines de personnes au fil des années.

Les premières grandes réalisations

Le développement du sanctuaire s’accélère rapidement. En 1949, Mgr Lebon commande au célèbre sculpteur Médard Bourgault, de Saint-Jean-Port-Joli, une statue de Notre-Dame de Fatima, puis le groupe complet représentant la Vierge, les trois petits voyants — Lucie, François et Jacinthe — ainsi que trois moutons. Les statues sont bénies en septembre 1950 lors d’une importante cérémonie réunissant élèves, professeurs et invités. L’année suivante, plus de 800 paroissiens participent au premier pèlerinage organisé au sanctuaire.

En 1952, un kiosque octogonal est construit directement sur le rocher. Ouvert à l’origine, il sera transformé quelques années plus tard en véritable chapelle vitrée, dotée d’une petite sacristie. Une terrasse et un escalier facilitent désormais l’accès au site.

Les années de croissance

Les années 1953 et 1954 marquent un tournant décisif. Le terrain est agrandi afin d’accueillir un nombre toujours plus important de pèlerins. Des chemins d’accès sont aménagés, le site est électrifié, l’eau potable est installée, et le téléphone est raccordé. Un comité de Fatima est créé afin d’assurer la gestion et l’entretien du sanctuaire.

Les grands rassemblements diocésains attirent alors des milliers de personnes. Le 15 août 1954, une statue provenant directement du Portugal, bénie par le cardinal Cerejeira, est installée dans le kiosque-chapelle après avoir visité toutes les paroisses du diocèse.

Les décennies suivantes sont marquées par une succession d’améliorations. Le petit lac en forme de cœur est aménagé à partir de 1959. Un chalet d’accueil voit le jour, le sanctuaire est officiellement incorporé en 1971, et les aménagements paysagers se multiplient.

Des milliers de fleurs embellissent progressivement le site, des panneaux d’identification sont installés, un chemin de croix est aménagé sur le rocher, et les espaces destinés aux célébrations extérieures sont continuellement modernisés afin de mieux accueillir les pèlerins.

Le Sanctuaire Notre-Dame-de-Fatima ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans la contribution de centaines de bénévoles. Au fil des décennies, des familles, des artisans, des entreprises, des paroissiens et plusieurs organismes ont offert temps, matériaux, expertise et soutien financier.

Les Chevaliers de Colomb ont notamment offert en 1992 la nouvelle statue de Notre-Dame de Fatima réalisée par le sculpteur André Pelletier. Les Filles d’Isabelle ont quant à elles permis le remplacement des statues des trois petits voyants l’année suivante. Le parc de la Sainte-Famille, les nouvelles aires d’accueil, les tables de pique-nique, les autels, les enseignes et de nombreux autres aménagements témoignent également de cette solidarité exceptionnelle.

Un patrimoine vivant

Quatre-vingts ans après la bénédiction de la première statue, le Sanctuaire Notre-Dame-de-Fatima demeure un lieu unique où l’histoire, le patrimoine, la nature et la spiritualité se rencontrent.

Né de l’intuition d’un prêtre convaincu de la force de la dévotion mariale, il est devenu, grâce à l’engagement de générations de bénévoles, un symbole durable de la foi et de la solidarité dans le diocèse Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Aujourd’hui encore, chaque visiteur qui emprunte le chemin menant au sanctuaire poursuit, souvent sans le savoir, l’histoire commencée un simple après-midi d’automne de 1946.

Les responsables de la pastorale du Sanctuaire Notre-Dame-de-Fatima

Depuis sa fondation en 1946, plusieurs prêtres ont assuré la responsabilité pastorale du Sanctuaire Notre-Dame-de-Fatima, poursuivant l’œuvre entreprise par son fondateur, et veillant à faire de ce lieu un espace de prière, de pèlerinage et d’accueil. Depuis 1971, le Sanctuaire est géré par une corporation épiscopale, dont la présidence a été assurée de nombreuses années par Paul Martin, et maintenant par Normand Michaud.

• 1946 à 1955 – Mgr Wilfrid Lebon, fondateur du sanctuaire

• 1955 à 1969 – Mgr Clément Leclerc

• 1969 à 1982 – Chanoine Charles Dumais

• 1982 à 1995 – Abbé Dominique Gosselin

• 1995 à 1999 – Chanoine Roland Picard

• 1999 à 2009 – Abbé Maurice Côté

• Depuis 2009 – Abbé Marcel Lamonde