Savoir dompter les entraves au bonheur

Daniel Roussel doit avoir lu l’équivalent de 300 livres de croissance personnelle au courant de sa vie. Il a aussi fait plusieurs dépressions, il ne s’en cache pas, dont une plus profonde vers la fin de sa vie professionnelle. De la réflexion globale qui s’est ensuivie est né Tu aimeras ton prochain comme toi-même, un recueil de 100 pages sur le développement personnel et les entraves au bonheur, dont chaque individu serait le principal artisan.

L’auteur pocatois prévient d’entrée de jeu que son livre n’a rien de religieux, même si le titre constitue en soi une phrase tirée de la Bible. La prémisse est surtout l’estime de soi, ou comment apprendre à s’aimer inconditionnellement. « Le titre convenait bien », poursuit Daniel Roussel, pour justifier son choix.

Tu aimeras ton prochain comme toi-même s’attarde aux entraves au bonheur qui, la plupart du temps, sont imposées inconsciemment ou non par la personne elle-même. L’auteur cite en exemple la définition du mérite, basée sur une conception occidentale de la réussite orientée vers le matérialisme; la disparition de la foi, qu’elle soit religieuse ou autre; les blessures multiples du passé, les peurs. « Toutes ces entraves créent une forme de programmation dans nos têtes qui fait qu’on va maintenir, par exemple, des relations toxiques, ou avoir l’impression de subir notre destin au lieu de le créer », résume Daniel Roussel.

À l’aide d’exemples concrets tirés de sa propre expérience, l’auteur cherche à « reprogrammer » le cerveau du lecteur afin de le faire passer du pessimisme à l’optimisme, sans pour autant sombrer dans la « naïveté ». « C’est une forme de virage à 180° que je propose », dit-il.

Au fil du processus, Daniel Roussel tend à faire la démonstration que l’amour inconditionnel pour soi en vient à changer notre perception du monde, notre environnement, au point d’attirer des gens différents et de nouer de nouvelles relations beaucoup plus saines. « J’ai fait plusieurs thérapies dans ma vie, qui ne m’ont jamais apporté de solutions permanentes. Chaque fois, je retombais dans les vieux pièges. Ma dernière dépression, c’est là que j’ai fait une réflexion plus élargie qui m’a permis de comprendre que je m’attribuais peu de valeur. J’ai donc travaillé sur la façon dont je me percevais. »

Rédigé à temps perdu

Aujourd’hui retraité, Daniel Roussel était jadis professeur et ensuite membre de l’équipe de direction à l’ITA de La Pocatière. Il a rédigé ce petit livre à temps perdu, souvent lorsqu’il faisait le transport de personnes ayant besoin de traitements d’hémodialyse, dans le cadre de son bénévolat pour le Centre d’action bénévole du Cormoran. « J’avais quatre ou cinq heures d’attente chaque fois. Je me suis assis derrière mon ordinateur et je me suis mis à écrire un manuscrit. C’est devenu thérapeutique », raconte-t-il.

Sans prétention et très synthétisé, « c’est une de mes qualités », le livre de Daniel Roussel a suscité l’intérêt de la maison d’édition Le Dauphin Blanc, spécialisée dans les livres de croissance personnelle. « C’est un gros joueur, poursuit l’auteur, à la fois surpris et heureux d’avoir été publié. Je ne pensais pas avoir de retour. »

Tu aimeras ton prochain comme toi-même est débarqué en librairie au Québec le 17 janvier dernier. Il est en vente depuis dans toutes les librairies indépendantes, dans les grandes chaînes et même sur Amazon. En mai prochain, le livre sera même disponible en France. L’auteur ne ferme pas la porte à écrire un deuxième recueil, « s’il a des idées nouvelles ».