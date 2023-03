La Caisse Centre-Est-du-Kamouraska ferme deux points de service

Les points de service de Mont-Carmel et de Saint-Hélène-de-Kamouraska de la Caisse Desjardins du Centre-Est-du-Kamouraska seront fermés le 17 mars prochain. Cette décision est motivée par une baisse considérable de l’achalandage au service comptoir, d’indiquer la directrice générale Christiane Castonguay.

La Caisse Desjardins du Centre-Est-du-Kamouraska couvre onze municipalités kamouraskoises — Saint-Denis-De La Bouteillerie, Saint-Philippe-de-Néri, Mont-Carmel, Kamouraska, Saint-Pascal, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Germain-de-Kamouraska, Sainte-Hélène-de-Kamouraska, Saint-André-de-Kamouraska et Saint-Alexandre-de-Kamouraska — en plus de la municipalité de Saint-Athanase au Témiscouata. Depuis 2018, seules Mont-Carmel, Saint-Pascal, Sainte-Hélène-de-Kamouraska et Saint-Alexandre-de-Kamouraska disposaient toujours d’un point de service. Cette réalité sera bientôt chose du passé. « Depuis 2019, on enregistre une baisse d’achalandage à nos comptoirs de 42 %, a mentionné Christiane Castonguay. La pandémie, au premier chef, a contribué à cette réalité », poursuit-elle.

Les trois dernières années pandémiques ont vu l’usage des services en ligne poursuivre leur croissance, au même titre que les derniers commerces réfractaires au paiement Interac ou par carte de crédit ont fini par l’adopter afin de diminuer l’usage de l’argent comptant dans les premiers mois de l’apparition de la COVID-19. Après « mûre réflexion », le conseil d’administration de la Caisse Desjardins du Centre-Est-du-Kamouraska a convenu que maintenir ces deux points de service devenait difficile à justifier. « Les besoins des membres changent, évoluent, et ceux de nos communautés sont aussi différents. Les rencontres par visioconférence, par exemple, sont de plus en plus communes, à la demande de nos membres », ajoute la directrice générale.

Mont-Carmel et Sainte-Hélène-de-Kamouraska ne disposaient plus de guichet automatique depuis 2018. Seuls les services au comptoir étaient toujours offerts. Un guichet à l’intersection des routes 287 et 230 à Saint-Philippe-de-Néri se trouve à quatre kilomètres du cœur du village de Mont-Carmel, rappelle Christiane Castonguay. Dans le cas de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, la Caisse Desjardins du Centre-Est-du-Kamouraska estime que ses membres sont à dix kilomètres de guichets automatiques, à l’ouest vers Saint-Pascal, ou à l’est vers Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Ces deux points de service restants sont aussi névralgiques, dans la mesure où ils offrent chacun toute la panoplie des services Desjardins, d’insister la directrice générale. « Ils sont au cœur de la vie de nos membres qui se rendent quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement dans l’une ou l’autre de ces deux localités pour une raison ou une autre. »

Pourparlers

Les conseils municipaux des deux municipalités ont été avisés en janvier dernier de la fermeture à venir de ces deux points de service. Des lettres ont été envoyées aux membres et des appels téléphoniques ont aussi été faits auprès d’eux. Les usagers — peu nombreux — de ces deux points de service auraient permis à la Caisse Desjardins du Centre-Est-du-Kamouraska de les cibler personnellement pour des communications. « À ce stade-ci, on est dans l’accompagnement de nos membres dans la gestion du changement. Ce qu’on constate, c’est qu’ils y adhèrent bien. »

Des discussions ont aussi été entamées avec les deux municipalités quant à l’avenir des deux bâtiments que la Caisse souhaite offrir aux milieux dans des « conditions facilitantes ». Rappelons qu’ailleurs dans Kamouraska-L’Islet, la fermeture de points de service des Caisses Desjardins a été, dans certains cas, à l’origine du déménagement des bureaux municipaux. « Nos pourparlers sont embryonnaires, il est trop tôt pour confirmer quoi ce soit », souligne Christiane Castonguay.

Proximité

La Caisse Desjardins du Centre-Est-du-Kamouraska demeure convaincue qu’elle peut demeurer proche des communautés où elle ne dispose plus de points de service. La directrice générale cite le Fonds d’aide au développement du milieu, ses dons et commandites, et le Fonds du Grand Mouvement Desjardins comme outils d’appui aux communautés. L’an dernier, 305 000 $ ont été remis dans les onze municipalités de la Caisse Desjardins du Centre-Est-du-Kamouraska, par le biais de l’une ou l’autre de ces enveloppes.