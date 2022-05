Savoirs et savoir-faire des pilotes du Saint-Laurent

Coordonné par l’ethnologue Suzanne Marchand, ce projet de recherche amorcé en 2021 a permis de récolter une somme impressionnante d’informations et de réaliser 20 entrevues vidéo avec des femmes et des hommes passionnés par ce métier hors de l’ordinaire. Des extraits de ces captivantes entrevues, où les pilotes nous font découvrir un monde surprenant, sont présentés sur le site web de la SQE et dans ses médias sociaux.

Cette recherche a permis de documenter l’évolution de la pratique du pilotage sur le fleuve entre Les Escoumins et Montréal et de rendre compte de la façon dont les pilotes intègrent des savoirs et savoir-faire traditionnels dans ce métier en constante évolution technologique. Elle a également pour objectif de valoriser les pilotes du Saint-Laurent en contribuant à la connaissance de ce métier remontant à quelque 400 ans, indissociable de notre histoire et de notre patrimoine maritime.