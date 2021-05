Savourer l’été avec les marchés publics du Bas-Saint-Laurent

La saison estivale des marchés publics débute officiellement dans le Bas-Saint-Laurent. L’effervescence des marchés publics se fait sentir à la grandeur de la province pendant l’été et rend les assiettes des Québécois plus locales que jamais.

Les marchés publics rendent accessible à toute la population la possibilité de retrouver des produits locaux de sa région, variés, de qualité et délicieux. Il est possible de constater l’importance et la nécessité des marchés publics qui contribuent grandement à animer les régions de tout le Québec.

« L’agriculture de proximité, l’économie locale et les rencontres avec les producteurs et transformateurs québécois sont de plus en plus au cœur des préoccupations des consommateurs. Parallèlement, plusieurs marchés publics se développent et offrent ainsi les moyens nécessaires pour adopter un mode de consommation local. Les marchés publics estivaux sont assurément les lieux tout indiqués pour que tous et toutes savourent l’été localement », mentionne Isabelle Brodeur, présidente de l’AMPQ.

Ouverture des marchés publics du Kamouraska cet été :

Marché public de la Grande-Anse, La Pocatière — 3 juillet

Marché public de Kamouraska, Kamouraska — 26 juillet, 9 août, 23 août et 6 septembre

Les consommateurs souhaitent des solutions locales pour s’approvisionner et sont friands de connaître la provenance de leurs aliments. Du côté des producteurs, il est important d’aller directement à la rencontre des clients. Consommateurs et producteurs satisfont ainsi chacun leurs besoins dans plus de 140 marchés publics du Québec, un nombre record à l’Association des marchés publics du Québec.

« Depuis le début de la pandémie, l’intérêt des Québécois pour les aliments produits par des producteurs agricoles d’ici ne s’essouffle pas et les marchés publics du Québec sont d’excellents endroits pour les découvrir et encourager l’économie locale. Encore une fois cette année, Sollio Groupe Coopératif est fière de soutenir l’Association des marchés publics du Québec », déclare Ghislain Gervais, président de Sollio Groupe Coopératif.

Les retombées économiques et sociales des marchés publics sont notables. Rappelons que selon une enquête réalisée par MCE conseils, les marchés publics génèrent l’équivalent de 1093 emplois à temps plein et contribuent de manière directe et indirecte au PIB du Québec à hauteur de 145 M$.