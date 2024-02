Scandale ArriveCAN : De l’incompétence crasse selon Bernard Généreux

La vérificatrice générale du Canada a déposé le 12 février un rapport dévastateur sur la création de l’application ArriveCAN. On y dénonce un déluge d’irrégularités et des sommes astronomiques facturées mais non justifiées.

Le député conservateur de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, n’en revient tout simplement pas de ce « gaspillage plus qu’inacceptable de deniers publics » alors que le pays est actuellement aux prises avec une des pires crises inflationnistes de son histoire. L’application mobile, mise en place au début de la crise covidienne pour exercer un contrôle accru aux frontières, a coûté très cher aux Canadiens.

La version initiale, réalisée au coût de 80 000 $, a été mise à jour 177 fois, ce qui a entraîné une facture finale plus que salée, qui s’élèverait désormais à près de 60 M$ au minimum, soit 750 fois le prix initial. La vérificatrice générale est d’ailleurs incapable de déterminer le coût exact d’ArriveCAN, en raison principalement de la mauvaise tenue des livres comptables de l’Agence des services frontaliers du Canada.

« Quand je pense que nos villes et communautés se cherchent de l’argent pour refaire une piscine à La Pocatière, un aréna à Saint-Pascal, une structure piétonnière en haut des chutes de Rivière-du-Loup, un centre multifonctionnel de santé durable à Montmagny, ou encore refaire un quai à Kamouraska, et que l’on gaspille littéralement des fonds publics, sans que même la vérificatrice générale ne soit en mesure de retracer où l’argent est allé! Je suis littéralement scandalisé! Ce gouvernement n’en vaut pas le coup, et 60 millions au lieu de 80 000 $, c’est de l’incompétence crasse », a déclaré vigoureusement Bernard Généreux.

La vérificatrice générale du Canada déplore également que des tests de cybersécurité aient été effectués par des ressources qui n’avaient pas d’autorisation de sécurité, tout en rappelant au passage qu’après l’une de ces nombreuses mises à jour, l’application ArriveCAN a forcé, par erreur, 10 000 Canadiens à se mettre en quarantaine.

« Ce gouvernement libéral n’a jamais eu les capacités pour gérer notre pays. Ce scandale s’ajoute à plusieurs autres qui nous coûtent de plus en plus cher! », a conclu le député conservateur.