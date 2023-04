Second vernissage réussi pour l’exposition Les photographes de la région de L’Islet

Le dimanche 16 avril avait lieu au Centre culturel Godend’Art de Saint-Pamphile le vernissage de l’exposition Les photographes de la région de L’Islet. Il s’agit d’un second souffle pour cette exposition unique créée l’automne dernier par Karina Bilodeau, avec le soutien financier du Gouvernement du Québec et de la MRC de L’Islet, dans le cadre de l’Entente de développement culturel 2021-2023. Installée au départ dans la Médiathèque l’Héritage de L’Islet-Sud où elle a enjolivé l’espace d’octobre à décembre 2022, c’est du 16 avril au 16 juin que l’exposition est maintenant proposée à la population de la région.

Réunissant cette fois 22 photographes des quatre coins de la MRC de L’Islet, tous âgés de 14 à 75 ans, l’exposition propose dix des meilleures photos de chacun. Pour le vernissage, 12 photographes ont pu être réunis, partageant au passage leur photo coup de cœur et échangeant avec leurs camarades photographes, sur un futur projet commun. Plus d’une cinquantaine de visiteurs se sont joints à l’événement pour admirer tous les clichés.

Pour Karina Bilodeau, instigatrice du projet et elle-même photographe amateur, l’exposition est l’occasion de rendre hommage à plusieurs photographes de la MRC de L’Islet et de démontrer leur talent à capturer des clichés uniques et éblouissants. Rappelons que les élèves de Mme Bilodeau de la classe de persévérance en continu de l’École secondaire de la Rencontre ont prêté main forte pour l’encadrement.

Source : Comité Événements du Centre culturel Godend’Art.