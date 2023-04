Musique improvisée avec le groupe Allochtone

Peut-être les avez-vous appréciés aux fêtes du 175e de Saint-Hélène-de-Kamouraska ou à la soirée de vernissage de l’exposition collective L’An In II au Centre d’art de Kamouraska. Le groupe de musique Allochtone, dirigé par Rémi Leclerc, présentera son nouvel album, Plaît-il?, lors d’une formidable soirée de musique improvisée.

Nouvellement établi à Sainte-Hélène-de-Kamouraska, Rémi Leclerc, musicien, compositeur, percussionniste, réunit une belle équipe d’improvisateurs pour une session d’enregistrement au studio du Camp musical Saint-Alexandre en avril 2022. Le pianiste André Pelletier (Saint-Pascal), l’accordéoniste Robin Servant et le guitariste Olivier D’Amours (Rimouski), le bassiste Alexandre Dubuc (Montréal) et la saxophoniste Cathy Heyden (Paris) répondent à l’appel.

Le groupe Allochtone propose une musique expérimentale improvisée et fascinante, dont les sonorités semblent venir d’ailleurs. En écoutant leur musique, on est transporté vers des univers sonores inexplorés. Les membres du groupe ont développé une capacité rare à utiliser leurs instruments de manière inventive, créant ainsi des sonorités nouvelles et surprenantes.

Leurs improvisations sont riches en émotions, en textures sonores et en surprises, rappelant que la musique est avant tout une forme d’expression artistique qui transcende les frontières et les cultures. En effet, le nom Allochtone reflète l’idée que l’autre, c’est-à-dire chaque individu qui est différent de nous, peut être une source d’enrichissement et de créativité.

Cette approche collaborative se reflète également dans leur manière de composer et d’interpréter leur musique en concert. Les membres du groupe sont à l’écoute les uns des autres, réagissant aux idées et aux impulsions de chacun, créant ainsi des moments de pure spontanéité et de magie musicale.

La soirée est prévue au Théâtre des Prés de Saint-Germain-de-Kamouraska, le samedi 6 mai à 20 h. Également au programme, le groupe Dionée de Rimouski, formé d’Éric Normand, Clarisse Bériault et Robin Servant. Contribution volontaire suggérée à l’entrée.

Source : Rémi Leclerc