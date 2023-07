Seigneurie des Aulnaies : Des conférences captivantes tous les jeudis

La Seigneurie des Aulnaies est ravie d’annoncer une série de conférences fascinantes qui se tiendront tous les jeudis du mois de juillet et d’août.

Ces événements sont conçus pour les petits et les grands, d’amateur de culture et de patrimoine aux simples curieux. Les participants auront la chance d’en apprendre davantage sur des thèmes variés, allant de l’histoire locale à l’art et à la cuisine.

Les conférences se dérouleront dans le cadre enchanteur de la Seigneurie des Aulnaies. Les participants auront également la possibilité de profiter des jardins magnifiquement entretenus et des paysages bucoliques qui entourent la Seigneurie. Les conférences débuteront à 17 h et dureront environ une heure, suivies d’une session de questions-réponses où les participants pourront interagir avec les conférenciers.

Les billets pour chaque conférence seront disponibles à l’avance, et il est fortement recommandé de réserver sa place, car le nombre de participants sera limité pour garantir une expérience enrichissante et intime. Retrouvez l’intégralité de la programmation à laseigneuriedesaulnaies.qc.ca.

Source : Seigneurie des Aulnaies