Service de garde d’urgence pour les travailleurs des services essentiels

Suite au passage des cours en ligne et la fermeture des services de garde pour toutes les écoles primaires et secondaires du Kamouraska et de Rivière-du-Loup jusqu’au 5 avril, le centre de services scolaire , afin de soutenir les parents qui occupent un emploi dans un secteur d’activité jugé essentiel, a ouvert des services de garde d’urgence offerts gratuitement pour les élèves de tous les secteurs (Rivière-du-Loup, Saint-Pascal et La Pocatière) dans deux écoles du centre de services scolaire, soit:

Secteur Rivière-du-Loup : École La Croisée I

Secteur La Pocatière : École Sacré-Cœur

Ce service s’adresse uniquement aux personnes qui figurent sur la liste des services essentiels. (Voir la liste ci-dessous).

Conformément aux consignes gouvernementales visant à restreindre les risques de propagation du virus, ce service ne devrait être utilisé que si les parents ayant droit au service n’ont aucune autre solution leur permettant de se rendre au travail.

Liste des emplois qui donnent droit à ce service

Approvisionnement et distribution des médicaments et des biens pharmaceutiques

Inspection des aliments

Services à domicile pour les aînés

Éboueuses et éboueurs (collecte des déchets)

Services sanitaires (usines de traitement des eaux)

Services aériens gouvernementaux

Ministère de la Sécurité publique (sécurité civile et coroners)

Centres de prévention du suicide

Centre de communication avec la clientèle du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Héma-Québec

Transplant Québec

Croix-Rouge

Toutes les professions du réseau de la santé et des services sociaux

Services préhospitaliers d’urgence (ambulancières et ambulanciers, répartitrices et répartiteurs)

Cabinets privés de ressources professionnelles (réseau de la santé)

Pharmacies communautaires

Ressources intermédiaires et résidences privées pour aînés

Personnes qui offrent des services à domicile aux aînés et qui travaillent pour des entreprises d’économie sociale en aide à domicile

Travailleuses et travailleurs du 811 et du 911

Policières et policiers

Pompières et pompiers

Agentes et agents des services correctionnels

Constables spéciaux

Éducatrices et éducateurs ainsi que personnel de soutien des services de garde d’urgence

Institut national de santé publique du Québec

Régie de l’assurance maladie du Québec

Maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence

Précision sur le dépistage

Après un courriel envoyé aux parents des écoles suggérant un appel au dépistage pour tous, la Santé publique a clarifié cette demande en fin de journée jeudi.

“La direction de la santé publique apporte une précision importante quant à l’appel au dépistage transmis par le Centre de service scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup à tous les parents d’élèves qui fréquentent les établissements scolaires de ces deux MRC. Cet appel au dépistage de la santé publique concerne uniquement les élèves et les membres du personnel de l’École secondaire de Rivière-du-Loup et les personnes concernées par cet appel ont toutes déjà reçu un courriel à cet effet”, a-t-il été indiqué.

Toutefois, il est important de mentionner que les personnes qui présentent des symptômes doivent se faire tester et s’isoler jusqu’à l’obtention de leur résultat.