Siège social de l’ITAQ à Saint-Hyacinthe : Le ministre Lamontagne réagit à la lettre des intervenants

Des élus et intervenants se sont montrés inquiets ces dernières semaines que le siège social soit à Saint-Hyacinthe. Ceci s’inscrit dans un changement de statut de l’institut, qui ne sera plus administré comme une direction du ministère de l’Agriculture, mais comme une institution indépendante munie de son propre conseil d’administration. Ils ont demandé dans une lettre de reconsidérer cette décision.

Au bureau du M. Lamontagne, on indique par courriel que le ministre est sensible aux préoccupations et représentations exprimées en lien avec la localisation du siège social de l’Institut de technologies agroalimentaires du Québec (ITAQ). « Il est clair dans l’esprit du ministre que le succès et la prospérité de l’ITAQ seront conditionnels au grand succès de chacun de ses établissements. En constituant l’ITAQ, c’est un grand vote de confiance que notre gouvernement accorde à l’ITAQ et au campus de La Pocatière », écrit Laurence Voyzelle attachée de presse.