Simon Dion-Viens dans le top 10 après une solide remontée à Mirabel

Simon Dion-Viens était de retour en piste les 23 et 24 août dernier dans le cadre du Evirum 100 qui se déroulait sur le circuit d’ICAR à Mirabel. Au volant de la voiture Dodge 37 Duclos Chrysler, supportée par Pièces d’auto Alain Côté/ Normand, Kenny/ U-Pull/ Rousseau Metal et XPN, Dion-Viens envisageait cette épreuve de la série NASCAR Canada avec beaucoup d’optimisme.

« Tous les membres de l’équipe ont travaillé très fort sur la voiture en vue de la course de Mirabel. Par contre, dès notre première sortie en piste, le samedi matin, nous avons fait face à un problème d’ordre mécanique au niveau de la pan à huile moteur, explique le coureur du Kamouraska.

Une fuite d’huile majeure sous la voiture a ainsi dû être réparée en vitesse, entre la séance d’essais et la qualification, ce qui lui a donné peu de temps afin de procéder au peaufinage des réglages de la voiture.

Ensuite, dans la qualification, le coureur local a inscrit le 17e meilleur temps sur les 24 voitures présentes. « J’aurais aimé avoir une meilleure position de départ, mais j’étais confiant en vue de l’épreuve, car je savais que la voiture serait rapide concernant les longs relais », ajoute Simon Dion-Viens.

La stratégie était pourtant simple au départ : économiser les pneus et les freins de la voiture durant la première partie de l’épreuve, et ensuite attaquer lors de la seconde moitié de la course. « J’ai donc été en mesure de suivre la cadence, et d’effectuer quelques dépassements en début de course. Par la suite, j’ai été en mesure d’attaquer et de gagner des positions lors des relances, pour être capable de me pointer dans le top dix peu après la moitié de l’épreuve », de renchérir le Kamouraskois.

Après avoir livré de bonnes batailles en piste, c’est finalement en neuvième position que Dion-Viens rallie l’arrivée, ce qui lui vaut aussi le prix du « Move of the race award » destiné au pilote ayant effectué la plus belle remontée de piste durant la course.

« Je me suis bien amusé durant la course et j’ai dépassé plusieurs voitures, ce qui m’a permis de me retrouver dans le top 10. Je tiens à remercier mon équipe qui a effectué un excellent travail tout au long de la journée », conclut Dions-Viens.

La dernière étape de la saison pour l’équipe SDV Autosport se tiendra les 21 et 22 septembre prochains, pour une course en ovale du côté de l’Autodrome de Montmagny.