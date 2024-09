Une troisième édition pour la course de l’Arc-en-ciel

La troisième présentation de la course de l’Arc-en-ciel par Desjardins Caisse de l’Anse de La Pocatière se tiendra le samedi 5 octobre de 8 h à 12 h à Saint-Onésime-d’Ixworth au 16, 6e Rang, comme les années précédentes. Cette activité en sentier comprendra des parcours de 3 km, 5 km et 10 km, ainsi qu’un parcours de type familial.

Nicole Généreux sera présidente d’honneur. Ses exploits en triathlon montrent que l’on peut atteindre de grands sommets, quel que soit son âge. Son parcours est une source d’inspiration pour beaucoup, prouvant que la détermination et la passion peuvent mener à d’incroyables réalisations. « Je suis ravie de participer à l’édition 2024 […] en tant que coureuse et présidente d’honneur. Prendre soin de ma santé et de mon cœur a toujours été essentiel pour moi », dit-elle.

Desjardins Caisse de l’Anse de La Pocatière demeure le commanditaire principal de l’événement, et partenaire du parcours de 10 km. Promutuel Assurance du Lac au Fleuve fait de même pour le parcours de 3 km. L’évènement est au profit de l’Arc-en-ciel du cœur du Kamouraska, un organisme spécialisé dans la prévention et la réadaptation des maladies cardiovasculaires.

Vous pouvez suivre l’actualité de l’organisme sur sa page Facebook, et vous inscrire à arcencielducoeur.ca ou composer le 418 856-7000 poste 7287.