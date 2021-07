Simon Dion-Viens en piste à l’Autrodrome Chaudière ce week-end

Simon Dion-Viens sera de retour en piste ce samedi pour la deuxième course de la saison 2021 de la série NASCAR Pro Cam Supertruck au circuit de l’Autodrome Chaudière.

Pour l’occasion, le pilote du Kamouraska retrouvera le volant de sa camionnette #37 aux couleurs de Castrol Canada, soutenue par Témis Chrysler, Rivière-du-Loup Mitsubishi et Rousseau Métal.

« J’ai bien hâte d’être de retour derrière le volant. Nous avons connu un bon premier week-end lors de l’événement inaugural de la saison au mois de juin et nous voulons poursuivre sur notre lancée. Les membres de notre équipe et moi avons fait quelques petites modifications au niveau des réglages de notre camionnette dans le but d’en augmenter les performances et la constance sur les longs relais », explique Simon Dion-Viens.

« Une fois de plus, nous espérons pouvoir être très compétitifs et pouvoir nous battre pour la victoire en avant du peloton », poursuit Dion-Viens avec optimisme.

L’action débutera ce samedi 1o juillet à 15 h pour les pratiques et la course aura lieu en début de soirée.

Source : Simon Dion-Viens