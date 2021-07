Jonathan Landry est le joueur de la semaine

La Ligue de baseball Puribec annonce un nouveau partenariat avec Olivier Kamouraska Chrysler pour la présentation du joueur de la semaine. Chaque lundi, le circuit dévoilera le nom du joueur qui s’est démarqué autant par ses performances sur le terrain que par son leadership.

Pour cette première semaine d’activités, l’honneur revient au joueur des Toitures Pro Lemieux/Promutuel de Montmagny Jonathan Landry. Le nouveau venu a excellé dans toutes les facettes du jeu.

Au monticule, le lanceur droitier a récolté sa première victoire en carrière dans la Ligue Puribec. En sept manches de travail, il n’a donné que six coups sûrs et trois points mérités en parfait contrôle de la situation. Au bâton, Jonathan Landry a été une véritable terreur pour les lanceurs adverses avec huit balles en lieu sûr en neuf apparitions au marbre, dont deux doubles et trois points produits. Le joueur d’arrêt-court a également excellé en défensive permettant à son équipe de balayer les honneurs d’un programme double.