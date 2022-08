Simon Dion-Viens freiné par des ennuis mécaniques au Grand Prix de Trois-Rivières

Simon Dion-Viens était de retour en piste dans la série canadienne de NASCAR à l’occasion de la 52e édition du Grand Prix de Trois-Rivières.

Pour l’occasion, le pilote du Kamouraska pilotait une voiture préparée par l’équipe de DJ Kennington aux couleurs de Castrol Canada, supportée par Mitsubishi Rivière-du-Loup, Témis Chrysler et Rousseau Métal. Malheureusement, Dion-Viens a rencontré divers ennuis mécaniques qui l’ont privé de beaucoup de temps et forcé à l’abandon tôt en début de course.

«Le Grand Prix de Trois-Rivières est mon événement favori de l’année et j’adore y participer. Par contre, cette année nous avons connu plusieurs problèmes mécaniques qui nous ont empêchés d’y être compétitifs», dit Simon Dion-Viens.

«C’est un week-end à oublier complètement pour nous. J’avais de grands espoirs en me présentant à Trois-Rivières, mais la mécanique de la voiture n’a tout simplement pas collaboré. Je suis déçu de la tournure des événements, mais nous sommes tous motivés à revenir encore plus fort l’an prochain à bord d’une bonne voiture compétitive», conclut le pilote qui a déjà remporté beaucoup de succès par les années antérieures dans les rues de Trois-Rivières.

Source : Simon Dion-Viens