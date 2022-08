Le tournoi de pétanque de Bonjour la visite du Club des 50 ans et + de Saint-Pascal a été couronné de succès.

Les gagnants de la médaille d’or sont l’équipe de Réjean Desjardins, Rosaire Lévesque, Vital Lavoie et William Laforge de Saint-Philippe-de-Néri. L’argent a été remporté par Yves Martin, Marie-France Lacroix et André Rousseau de Rivière-Ouelle (équipe 2) et le bronze par Léopold Thibault, Guy Legros et Gilles Hudon également de Rivière-Ouelle (équipe 1).

Source : Club des 50 ans et +